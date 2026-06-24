Usred sve češćih i intenzivnijih toplotnih talasa koji pogađaju brojne regione, potraga za efikasnim i pristupačnim načinima hlađenja životnog prostora postaje prioritet.

Dok se mnogi oslanjaju na klima uređaje, čiji rad značajno povećava račune za struju, postoji niz jednostavnih metoda koje mogu doneti olakšanje.

Jedan trik za "prirodno hlađenje" se posebno ističe jer je potpuno besplatan, jednostavan za primenu i daje gotovo trenutne rezultate, a njegovu efikasnost je potvrdio inženjer iz British Gas-a, piše Mirror.

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Genijalan trik koji deluje odmah

Dok stručnjaci i Hrvatski zavod za javno zdravstvo redovno objavljuju preporuke za zaštitu od vrućine, Piter Nouls, majstor i inženjer, podelio je metod koji se ističe svojom jednostavnošću.

To je stari, ali često zaboravljeni trik koji ne zahteva nikakva finansijska ulaganja.

"Svi znamo koliko je frustrirajuće biti zaglavljen u vrućem, zagušljivom domu. Dobra vest je da postoje praktični koraci koje svako može preduzeti kako bi pomogao u održavanju niskih temperatura u zatvorenom prostoru", objašnjava Nouls.

Njegov ključni savet je da koristite vlažnu čaršavu.

"Okačivanje vlažne čaršave ispred otvorenog prozora uveče će pomoći da se prirodno ohladi vazduh koji ulazi u prostoriju", kaže Nouls.

Dok vetar duva kroz vlažnu tkaninu, voda isparava i hladi vazduh, stvarajući prijatan povetarac sa trenutnim efektom hlađenja.

Ovaj savet je deo šireg skupa praktičnih preporuka za borbu protiv vrućine koje mogu značajno poboljšati udobnost života.

Zadržavanje toplote napolju je ključno Iako se preporučuje noćno provetravanje, suprotno pravilo važi tokom najtoplijeg dela dana.

Suprotno intuiciji, držanje prozora zatvorenim kada su spoljne temperature na vrhuncu sprečava ulazak toplog vazduha u kuću.

Nouls ističe da svetle zavese ili jake roletne mogu efikasno blokirati sunčevu toplotu ako su spuštene.

Ovu preporuku podržavaju i lokalni stručnjaci, koji savetuju da se prozori drže zatvorenim od 10 ujutru do kasnog popodneva. Za prozore okrenute ka jugu i zapadu koji su izloženi jakom popodnevnom suncu, Nouls takođe predlaže reflektujuće folije za prozore kao efikasno rešenje za smanjenje toplote i odsjaja.

Koristite uređaje sa nižim temperaturama Mnogi kućni aparati i uređaji dodaju dodatnu toplotu prostoru čak i kada se aktivno ne koriste.

Promena nekoliko navika može značajno smanjiti stvaranje nepotrebne toplote u kući.

Promenite raspored kućnih poslova

Korišćenje rerne, šporeta, sušare ili mašine za pranje veša tokom najtoplijeg dela dana dodaje značajnu količinu toplote životnom prostoru. Inženjer savetuje da se veći kućni poslovi, poput kuvanja i pranja odeće, obavljaju tokom najhladnijih delova dana - rano ujutru ili kasno uveče.

Gde je to moguće, preporučuje se sušenje odeće napolju umesto u sušilici i izbor lakših obroka koji ne zahtevaju dugotrajnu termičku obradu.

Isključite uređaje koji se ne koriste

Punjači, laptopovi i drugi elektronski uređaji koji su ostavljeni uključeni u utičnicu oslobađaju toplotu čak i kada se ne koriste. Iako se ovo može činiti kao zanemarljiva količina toplote, više takvih uređaja u jednoj prostoriji može doprineti osećaju zagušenosti.

Isključivanje svega što se ne koristi je jednostavan korak koji pomaže u održavanju niže temperature u prostorijama.

Osvetljenje koje ne greje

Tradicionalne sijalice sa žarnom niti generišu iznenađujuće veliku količinu toplote. Prema Noulsu, sijalica od 60 vati može emitovati oko 50 vati toplote u prostoriju.

S druge strane, LED sijalica uporedive jačine emituje samo jedan do dva vata, što prelazak na LED osvetljenje čini veoma isplativim potezom u borbi protiv toplote.

Kako pravilno koristiti ventilatore?

Sami ventilatori ne hlade vazduh, ali podstiču njegov protok i ubrzavaju isparavanje znoja, što stvara osećaj hlađenja. Međutim, za optimalan efekat, važno je pravilno ih koristiti. Inženjer navodi da ventilatore treba postaviti u visini poda kako bi cirkulisali hladniji vazduh, a ne samo da guraju topli vazduh u visini glave.

Uveče se preporučuje usmeriti ventilator ka prozoru kako bi se izbacio vruć vazduh napolje. Efekat ventilatora može se dodatno pojačati postavljanjem činije sa ledom ili zamrznutih flaša vode ispred njega.

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