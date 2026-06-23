Svima nam je dobro poznat sledeći scenario: Spremamo se za bitan izlazak, vreme izmiče, u žurbi pomahnitalo krećemo da peglamo omiljenu belu košulju, i na zaprepašćenje vidimo da su na njoj ostali žućkasti tragovi pegle, koji, naravno, ne mogu tek tako da se očiste, košulju više ne možemo da obučemo kao što smo planirali, raspoloženje se automatski menja, a naš lepo zamišljen večernji provod u startu propada… Da, znamo, sami smo krivi - jer peglu nismo očistili na vreme od kamenca, ali sada je kasno… Da se ovakva epizoda ne bi uporno ponavljala (baš onda kad vam je to najmanje potrebno), važno je da delujete preventivno i da malo više pažnje posvetite održavanju i čišćenju svoje pegle. A ukoliko ne znate kako to da uradite na najbolji način, ne brinite - u nastavku vam donosimo korisne savete i efikasna rešenja pomoću kojih će kamenac na vašoj pegli postati prošlost.

Kako preventivno uticati da ne dođe do taloženja kamenca na pegli?

No, pre nego što pređemo na konkretne savete, važno je da znate na koji način možete sprečiti pojavu kamenca na pegli. Prvo i osnovno pravilo kada kupite peglu jeste da proverite šta piše na uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz nju:

1. Destilovana voda

To se prvenstveno odnosi na tip vode koju treba da koristite. Iako u nekim uputstvima stoji da može da se koristi i obična voda, ono što je generalna preporuka svakako je korišćenje destilovane vode koja je namenski pravljena kako bi sprečila, ili makar odložila, pojavu kamenca. Stoga, imajte na umu da nikada ne treba da koristite običnu vodu, koja je dosta tvrda, već isključivo mešavinu destilovane i obične ili samo destilovanu.

2. Samočisteći sistem

Sledeća bitna stavka odnosi se na samočisteći sistem. Ukoliko vaša pegla za veš poseduje ovu funkciju, to znači da je ona tu sa razlogom i da treba redovno da je koristite. Na taj način sprečićete nagomilavanje kamenca i drugih nečistoća i produžiti životni vek vaše pegle, a i poštedeti kućni budžet.

3. Pražnjenje rezervoara

Konačno, ali ne i najmanje važno pravilo je da nakon svake upotrebe pegle na paru, obavezno prospete vodu iz rezervoara. U suprotnom, kamenac će se samo dodatno taložiti, čime ćete samo pogoršati problem.



Ukoliko se redovno pridržavate ovih saveta poštedećete sebe nerviranja, vremena koje je potrebno za čišćenje pegle od kamenca, ali i novca u slučaju da morate često da kupujete novu peglu.

5 saveta za čišćenje pegle od kamenca

No, uprkos ovim savetima, pojava makar male količine kamenca u nekom trenutku je neminovna, pa ako se to desi, nemojte da očajavate, već pažljivo pročitajte i primenite naše korisne savete koji slede.

1. Čišćenje pegle sodom bikarbonom

Svi znamo da je soda bikarbona nezamenljivo sredstvo za održavanje domaćinstva. Za razliku od industrijskih proizvoda i raznih hemikalija, ona je potpuno prirodan proizvod koji na efikasan način otklanja razne mrlje i naslage, pa tako i one od kamenca. Sve što treba da uradite jeste da napravite pastu tako što ćete pomešati sodu bikarbonu i destilovanu vodu u odnosu 2:1.



Pasta treba da bude dovoljno tečna da bi mogla lako da se razmazuje, ali i dovoljno gusta da bi se zalepila za grejnu ploču pegle u debelom sloju. Zatim kružnim pokretima (prstima ili drvenom špatulom) nanesite pastu na hladnu ploču, isključene pegle.



Ukoliko samo želite da odstranite fleke od kamenca sa ploče, pastu nanesite samo na kritične delove. Ostavite da odstoji nekoliko minuta kako bi delovala i počela da razlaže slojeve kamenca i nečistoća, a zatim čistu krpu natopite vodom, dobro je iscedite i istrljajte ploču u smeru napred-nazad. U međuvremenu, povremeno ispirajte krpu kako biste uspešno uklonili i najmanje tragove paste. Ukoliko, sa druge strane, želite da očistite celu grejnu ploču, pastu nanesite na celu njenu površinu, i sledite isti postupak.

2. Čišćenje pegle sredstvom za čišćenje

Pored sode bikarbone, danas na tržištu postoje brojni proizvodi i sredstva za čišćenje kamenca koja su u većini slučajeva bezbedna za upotrebu. Ono što je jedino važno jeste da ih koristite u skladu sa uputstvom naznačenom na pakovanju.

3. Čišćenje pegle destilovanom vodom

Destilovana voda dobra je za peglu i spolja i iznutra, pa u tom smislu može biti odlično rešenje za uklanjanje kamenca sa pegle. Sve što treba da uradite jeste da destilovanom vodom natopite štapiće za uši, a zatim njima, pojedinačno, očistite svaki prorez za ispuštanje pare.

4. Čišćenje pegle sirćetom

Za početak, ispraznite rezervoar ukoliko je u njemu ostalo vode, pa u njega, do 1/3, sipajte mešavinu destilovane vode i sirćeta u odnosu 3:1. Ova tečnost će u potpunosti razložiti uporne naslage kamenca, ali imajte na umu da neki modeli pegla ne podržavaju upotrebu sirćeta jer ume da bude vrlo agresivno i da napravi više štete nego koristi. Stoga, pre isprobavanja ovog trika za čišćenje pegle obavezno proverite šta piše u uputstvu za korišćenje, navodi Shoppster.

5. Čišćenje pegle iznutra

Kao što smo rekli, kamenac se osim na grejnoj ploči, skuplja i u rezervoaru pegle, pa je stoga važno čistii je i iznutra. Evo kako to da uradite:



Peglu u uspravnom položaju postavite na peškir, a zatim je uključite i zagrejte na najvišu temperaturu sa funkcijom pare. Para će početi da izlazi kroz otvore na ploči uklanjajući kamenac iz rezervoara i kanala ispusta. Samo pre uključivanja pegle povedite računa da pegla nije okrenuta ka vama ili odeći koju bi vrela para mogla da progori ili ošteti.



Zatim nekoliko minuta peglajte staru tkaninu pokretima napred-nazad, a ukoliko postoji opcija za manuelno uključivanje pare, aktivirajte je. Nakon peglanja isključite peglu i ostavite je na peškiru da se dobro ohladi. Ukoliko tokom hlađenja dođe do ispuštanja nečistoća iz otpusta, peškir će ih upiti.



Nakon što se pegla skroz ohladi, prospite preostalu vodu iz rezervoara, i to je sve. Redovnom primenom ovog postupka, eliminisaćete kamenac iz unutrašnjosti pegle i tako i njoj, ali i svojoj odeći i tkaninama koje peglate, obezbediti dug i kvalitetan život.



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