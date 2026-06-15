Iako mnogi u takvim situacijama posežu za skupim sredstvima za poliranje ili čak razmišljaju o kupovini novog seta, stručnjaci za održavanje doma tvrde da rešenje već imate u kuhinji.

Tajni sastojak: obično alkoholno sirće

Reč je o alkoholnom sirćetu, jednostavnom i jeftinom sastojku koji se već nalazi u većini domaćinstava, a može da ima iznenađujuće snažan efekat na metalne površine.



Sirćetna kiselina pomaže u razgradnji kamenca, masnoća i naslaga koje se vremenom talože na escajgu, vraćajući mu čistiji i sjajniji izgled.

Zašto escajg gubi sjaj?

Čak i kada se redovno pere, escajg je stalno izložen uticaju vode, deterdženata i ostataka hrane. Poseban problem predstavlja tvrda voda, koja ostavlja mineralne naslage, kao i često pranje u mašini za sudove.



Vremenom se na površini metala stvaraju bele mrlje, tamniji tragovi i sloj nečistoća koji običnim pranjem više ne može da se ukloni.

Kako funkcioniše trik sa sirćetom?

Postupak je jednostavan i ne zahteva posebne alate.



Escajg se stavlja u posudu u kojoj je alkoholno sirće i ostavlja da odstoji oko 10 do 15 minuta. Tokom tog vremena sirće razgrađuje naslage i vraća metalu čistoću.



Nakon toga, pribor je dovoljno isprati mlakom vodom i osušiti mekom krpom. Već posle prvog tretmana primetićete razliku u sjaju.

Dodatni korak za još bolji rezulta

Za jači efekat, nakon tretmana sirćetom može se napraviti blaga pasta od sode bikarbone i vode. Ona se nanosi na escajg i nežno utrljava kružnim pokretima.



Soda bikarbona deluje kao blagi abraziv i pomaže u uklanjanju sitnih tragova, nakon čega metal dobija još izraženiji sjaj.

Kako produžiti sjaj escajga?

Da bi pribor duže ostao čist i sjajan, važno je da se nakon pranja ne ostavlja dugo mokar. Vlaga doprinosi stvaranju fleka i novih naslaga, naročito u područjima sa tvrdom vodom.



Stručnjaci preporučuju i povremeno brisanje escajga nakon vađenja iz mašine za sudove, kao i ponavljanje tretmana sirćetom s vremena na vreme, piše Ona.

Stari trik koji i danas funkcioniše

Pre pojave savremenih hemijskih sredstava, sirće je bilo jedno od osnovnih sredstava za čišćenje u domaćinstvu. Njegova jednostavnost, dostupnost i efikasnost i danas ga čine jednim od najkorisnijih „uradi sam“ rešenja za održavanje kuhinje.



Zato nije iznenađenje što se ovaj trik i dalje koristi – jer ponekad je za vraćanje sjaja dovoljno samo nekoliko minuta i jedan sastojak iz kuhinje.



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