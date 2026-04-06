Pražnjenje mašine za pranje sudova je obično rutinski kućni posao - sve dok ne primetite da posuđe nije sasvim čisto. Bilo da su u pitanju mutne čaše ili zarđali noževi, takav prizor može biti prilično neprijatan.

Rđa na priboru za jelo je posebno neprijatna, posebno zato što nerđajući čelik, barem prema svom nazivu, ne bi trebalo da rđa. Iako ponovno pokretanje mašine za pranje sudova neće rešiti problem, dobra stvar je što je rđa na priboru za jelo česta pojava i u većini slučajeva se može ukloniti, piše Real Simple.

Zašto pribor za jelo rđa u mašini za pranje sudova? Većina modernog pribora za jelo zapravo nije napravljena od čistog srebra, niti je posrebrena.

Pribor od nerđajućeg čelika je najčešći tip pribora za jelo koji se prodaje u prodavnicama, ali materijal dolazi u različitim vrstama, a neki od njih i dalje mogu da rđaju.

"Jedna od najčešćih zabluda je da nerđajući čelik uopšte ne može da rđa. Može da rđa, posebno ako je njegov zaštitni premaz oštećen. Noževi rđaju češće jer sadrže više ugljenika, što im pomaže da duže ostanu oštri", kaže Rejčel Sinkler, stručnjak za restauraciju metala.

Pored kvaliteta materijala, način na koji koristite mašinu za pranje sudova takođe može doprineti rđi.

"Najčešći razlozi za oštećenje zaštitnog premaza su pranje na veoma visokim temperaturama, upotreba jakih deterdženata ili ostaci hrane na priboru", kaže Sinkler.

Mrlje od rđe mogu se pojaviti i ako se pribor previše dugo ostavi vlažan ili ako dođe u kontakt sa drugim metalima u mašini za pranje sudova.

Vrsta nerđajućeg čelika igra veliku ulogu

Pribor za jelo se najčešće pravi od dve glavne grupe nerđajućeg čelika: serije 300 i serije 400.

Prema rečima Adrijen Gibons, stručnjaka za čišćenje domaćinstva, vrsta čelika i način na koji je napravljen imaju najveći uticaj na to da li će metal rđati tokom vremena u mašini za pranje sudova.

Na primer, čelik serije 400 obično sadrži vrlo malo ili nimalo nikla i ima više ugljenika, što ga čini sklonijim rđanju od čelika serije 300.

"Nerđajući čelik je zapravo mešavina ugljenika i hroma i uvek postoji kompromis između ovih svojstava. Manje ugljenika znači bolju otpornost na koroziju, ali manju oštrinu. Više ugljenika znači oštrije, dugotrajnije ivice, ali manju otpornost na rđu", objašnjava Gibons.

Zato se čelik serije 400, koji je tvrđi, najčešće koristi za sečiva noževa.

Viljuške i kašike, s druge strane, obično se prave od čelika serije 300, koji ima manji sadržaj ugljenika i otporniji je na koroziju.

Takav pribor za jelo često je označen kao 18/8 ili 18/10, što znači da sadrži 18 procenata hroma i osam ili deset procenata nikla - dodatak nikla poboljšava otpornost na rđu i daje metalu veći sjaj.

Kvalitet materijala je takođe važan. Jeftinije vrste čelika, kao što su 420 ili 420HC, su znatno pristupačnije od kvalitetnijih čelika poput 440A. Iako niža cena može biti privlačna kupcima, na duži rok može dovesti do problema poput ponovljenih mrlja od rđe, promene boje ili malih udubljenja na metalu.

Kako ukloniti rđu sa pribora za jelo?

Manja rđa se može relativno lako ukloniti, čak i sastojcima koje već imate kod kuće.

"Ako je rđa površinska, napravite pastu od sode bikarbone i male količine vode. Nežno utrljajte pastu u mrlju mekom krpom ili sunđerom, a zatim odmah isperite i osušite pribor za jelo", savetuje Sinkler.

Može se koristiti i alkoholno sirće, ali pribor za jelo ne treba ostavljati u njemu satima. Ako je rđa dublja i već je oštetila metal, možda neće biti moguće potpuno obnoviti pribor za jelo.

Druga opcija su specijalizovana sredstva za uklanjanje rđe koja su bezbedna za nerđajući čelik.

Stručnjaci preporučuju proizvode koji ne sadrže agresivne sastojke poput fosfata, amonijaka ili izbeljivača.

Metoda za čišćenje srebrnog pribora za jelo

Ako imate stariji srebrni pribor za jelo ili posrebren pribor za jelo, važno je znati da ga nikada ne treba prati u mašini za pranje sudova.

Visoke temperature i deterdženti mogu oštetiti njegovu površinu. Prilikom ručnog pranja, tamne mrlje obično nisu rđa, već oksidacija srebra.

U većini slučajeva mogu se ukloniti posebnim sredstvom za poliranje srebra.

Postupak je jednostavan:

- Ako je pribor za jelo prašnjav, operite ga u toploj vodi sa sapunom, isperite i potpuno osušite;

- Nanesite sredstvo za poliranje na vatu ili meku krpu;

- Nežno utrljajte u potamnela mesta;

- Polirajte suvom krpom dok ne zasija i,

- Isperite hladnom vodom i temeljno osušite.

Kako sprečiti rđu?

Prevencija može uštedeti mnogo vremena i truda u budućnosti. Pored kupovine kvalitetnijeg pribora od nerđajućeg čelika, važno je pravilno koristiti mašinu za pranje sudova.

"Uverite se da mašina za pranje sudova nije preopterećena i da delovi pribora ne naležu čvrsto jedan na drugi", savetuje Sinkler.

Prostor između delova smanjuje zadržavanje vlage i kontakt metala sa metalom, što može ubrzati koroziju. Takođe se preporučuje ispiranje svih slanih ili kiselih ostataka hrane pre stavljanja u mašinu za pranje sudova i upotreba odgovarajuće količine deterdženta.

"Nakon što je program završen, otvorite vrata mašine za pranje sudova da bi para mogla da izađe. Još je bolje ručno obrisati pribor. Rđa se najčešće pojavljuje kada metal ostane vlažan predugo", dodaje on.

