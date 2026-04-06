Hit destinacija u Srbiji - noćenje za samo 10 evra u ovoj banji

Opevana u narodnim pesmama, kao banjsko mesto poznata je već gotovo dva veka, a njene termalne izvore koristili su još Rimljani pre više od 2.000 godina.
Danas ova banja spaja bogatu tradiciju i savremeni spa turizam, pa privlači i starije koji dolaze zbog zdravlja, ali i mlađe koji traže odmor, relaksaciju i povoljan smeštaj.
Mesto sa bogatom istorijom
Niška Banja važi za jednu od najstarijih termalnih banja u zemlji. Tokom 19. i početkom 20. veka bila je omiljeno odredište niške i srpske elite, a gosti su dolazili iz raznih krajeva tadašnje Srbije upravo zbog lekovitih izvora.
Danas je ponovo sve popularnija – ne samo među domaćim turistima, već i među strancima koji traže autentične destinacije sa dobrim odnosom cene i kvaliteta.
Lekovita voda i blato
Banja je poznata po termalnim izvorima temperature od 34 do 45 stepeni, bogatim mineralima, koji se koriste kod brojnih zdravstvenih tegoba:
- reumatizma i artritisa
- problema sa mišićima i zglobovima
- loše cirkulacije i poremećaja nervnog sistema
- kožnih oboljenja i hroničnog stresa
Posebno je cenjeno i blato Niške Banje, koje se koristi za obloge i kupke, naročito kod sportskih povreda i hroničnih upala.
Institut poznat u celoj Srbiji
Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“ jedina je ustanova južno od Beograda specijalizovana za lečenje reumatskih bolesti i rehabilitaciju pacijenata nakon operacija srca i infarkta.
Nalazi se u podnožju Koritnjaka, gde izvire voda bogata radonom – gasom sa izuzetnim terapijskim dejstvom, posebno kod kardiovaskularnih i reumatskih pacijenata. Tome se dodaju blato, blaga klima, čist vazduh i brojna šetališta, zbog čega mnogi dolaze i van glavne sezone.
Nije samo za starije
Iako je poznata kao lečilište, Niška Banja poslednjih godina privlači i mlađe goste. Tu su wellness centri, bazeni, sauna, masaže, slana soba, kao i hamam – tursko kupatilo, gde se za relativno male pare može uživati u potpunom opuštanju. Temperatura vode u bazenima je oko 36–37 stepeni, pa je boravak prijatan tokom cele godine.
Koliko košta odmor?
Jedan od najvećih aduta Niške Banje su cene smeštaja.
U privatnom smeštaju noćenje u lepo uređenim apartmanima može da se nađe već od oko 1.200 dinara po osobi (nešto više od 10 evra), a pojedini domaćini nude i još povoljnije opcije.
Smeštaj u Institutu košta između 4.500 i 5.000 dinara po osobi u dvokrevetnoj sobi, a u cenu su uključeni:
- noćenje
- tri obroka dnevno
- stalni nadzor i pomoć medicinskog osoblja
Blizu Niša – a daleko od stresa
Niška Banja je praktično predgrađe Niša, grada bogate istorije i prepoznatljive kuhinje, gde su cene hrane i pića i dalje pristupačne. Zbog dobre saobraćajne povezanosti, mnogi gosti biraju da spoje banjski odmor i obilazak grada.
Kako kažu oni koji su je već posetili – za ovu cenu, teško je naći više.
