Hit destinacija u Srbiji - noćenje za samo 10 evra u ovoj banji

Opevana u narodnim pesmama, kao banjsko mesto poznata je već gotovo dva veka, a njene termalne izvore koristili su još Rimljani pre više od 2.000 godina.

Danas ova banja spaja bogatu tradiciju i savremeni spa turizam, pa privlači i starije koji dolaze zbog zdravlja, ali i mlađe koji traže odmor, relaksaciju i povoljan smeštaj.

Mesto sa bogatom istorijom

Niška Banja važi za jednu od najstarijih termalnih banja u zemlji. Tokom 19. i početkom 20. veka bila je omiljeno odredište niške i srpske elite, a gosti su dolazili iz raznih krajeva tadašnje Srbije upravo zbog lekovitih izvora.

Danas je ponovo sve popularnija – ne samo među domaćim turistima, već i među strancima koji traže autentične destinacije sa dobrim odnosom cene i kvaliteta.

Lekovita voda i blato

Banja je poznata po termalnim izvorima temperature od 34 do 45 stepeni, bogatim mineralima, koji se koriste kod brojnih zdravstvenih tegoba:

reumatizma i artritisa

problema sa mišićima i zglobovima

loše cirkulacije i poremećaja nervnog sistema

kožnih oboljenja i hroničnog stresa

Posebno je cenjeno i blato Niške Banje, koje se koristi za obloge i kupke, naročito kod sportskih povreda i hroničnih upala.

Institut poznat u celoj Srbiji

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“ jedina je ustanova južno od Beograda specijalizovana za lečenje reumatskih bolesti i rehabilitaciju pacijenata nakon operacija srca i infarkta.

Nalazi se u podnožju Koritnjaka, gde izvire voda bogata radonom – gasom sa izuzetnim terapijskim dejstvom, posebno kod kardiovaskularnih i reumatskih pacijenata. Tome se dodaju blato, blaga klima, čist vazduh i brojna šetališta, zbog čega mnogi dolaze i van glavne sezone.

Nije samo za starije

Iako je poznata kao lečilište, Niška Banja poslednjih godina privlači i mlađe goste. Tu su wellness centri, bazeni, sauna, masaže, slana soba, kao i hamam – tursko kupatilo, gde se za relativno male pare može uživati u potpunom opuštanju. Temperatura vode u bazenima je oko 36–37 stepeni, pa je boravak prijatan tokom cele godine.

Koliko košta odmor?

Jedan od najvećih aduta Niške Banje su cene smeštaja.

U privatnom smeštaju noćenje u lepo uređenim apartmanima može da se nađe već od oko 1.200 dinara po osobi (nešto više od 10 evra), a pojedini domaćini nude i još povoljnije opcije.

Smeštaj u Institutu košta između 4.500 i 5.000 dinara po osobi u dvokrevetnoj sobi, a u cenu su uključeni:

noćenje

tri obroka dnevno

stalni nadzor i pomoć medicinskog osoblja

Blizu Niša – a daleko od stresa

Niška Banja je praktično predgrađe Niša, grada bogate istorije i prepoznatljive kuhinje, gde su cene hrane i pića i dalje pristupačne. Zbog dobre saobraćajne povezanosti, mnogi gosti biraju da spoje banjski odmor i obilazak grada.

Kako kažu oni koji su je već posetili – za ovu cenu, teško je naći više.

