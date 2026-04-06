Isplata penzija za mart počela je 2. aprila, a prema kalendaru isplate danas će penzije obiti penzioneri iz kategorije vojni i poljoprivredni.

Ovi penzioneri će svoje penzije dobiti danas i to na kućne adrese ili na šalterima pošta. Onima koji svoje penzije primaju preko tekućih računa isplata je bila 4. aprila.

Poslednji će primanja dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih, a isplata za njih počeće 9. aprila, piše Blic Biznis.

Sa martovskim penzijama najstarijima stižu isti iznosi kao i sa februarskim čekovima.

Prosečna februarska penzija iznosila je 56.847 dinara.

