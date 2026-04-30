Zbog velike gužve ispred radnje, seli su unutra i naručili ledenu kafu za 6,90 evra i šoljicu jogurta za 8,50 evra.

Međutim, pravi problem je nastao tek nakon konzumiranja pomenutih pića. Na računu je Volfgang F. primetio dve dodatne stavke, svaka od 70 centi, označene kao "GLAS Aufpreis", što je objašnjeno kao dodatna naplata za čašu.

"Odmah sam ustao i pitao blagajnicu da li smo platili depozit", rekao je za Austrian Heute Volfgang F.

Odgovor osoblja ga je prilično iznenadio.

"Tako je kod nas, za pranje sudova".

Naknada za pranje sudova

U poslastičarnici kažu da ovo nije skrivena naplata, već jasno navedena stavka. Vlasnica objekta tvrdi da se naknada nalazi na tabli ispred objekta i da se odnosi na način serviranja hrane.

Prema njenim rečima, gosti koji ne plate naknadu dobijaju svoju porudžbinu u kartonskoj čaši umesto u staklenom posuđu.

Volfgang F. osporava njeno objašnjenje i tvrdi da nije video nikakvo obaveštenje o dodatnoj naknadi, niti mu je to pomenuto prilikom naručivanja.

"Ovde se ne radi o 70 centi, već o načinu na koji se gosti tretiraju", rekao je razočarano.

Dodao je da on i njegov poznanik više neće posećivati objekat. Ovaj incident se dogodio u vreme kada su cene sladoleda u Austriji već neko vreme tema debate, piše Dnevno.hr

Prema portalu OE24, cene su prošle godine bile u proseku 23 odsto veće nego u Nemačkoj, a prosečna cena jedne kuglice bila je oko 2,22 evra. Pored toga, analiza lista Kleine Zeitung pokazuje da su se cene sladoleda u Austriji skoro udvostručile u poslednjih deset godina.

