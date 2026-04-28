Eliot Džiori (39) iz britanskog Prestona na TikToku je pokazao kako četvoročlana porodica može da ruča za 2.8 funti, odnosno nešto malo manje od 400 dinara.



On je snimio sve do detalja, od kupovine namirnica do finalnog izgleda, a onda je sve snimio i objasnio kako se jednostavno sprema. On je koristio tri namirnice koje je našao na popustu. Iako ne smatra da bi ovo trebalo stalno da se sprovodi, kaže da je savet odličan u danima kada "preživljavate" do plate.



- Kupite kesu testenine za 41 peni i dve tegle sosa za testeninu po 69 penija iz Aldija. Zatim kupite kesu rendanog sira iz Farm Foodsa koji košta 99 penija. Odlična ponuda - napisao je on na TikToku pa pokazao kako izgleda priprema.



"Testeninu stavite u posoljenu vodu i kuvajte. Kada je gotova, ocedite je i stavite u pleh. Dodajte sos, jednu teglu napunite vodom iz slavine i sipajte i to. Dobro promešajte… Zatim sve stavite u prethodno zagrejanu rernu na 25 minuta.



Posle 25 minuta dodajte kesu sira, pokušajte da ga ravnomerno rasporedite. Posle još 20 minuta u rerni trebalo bi da bude gotovo. Tako dobijate bogate, sočne i siraste zapečene testenine - rekao je on u videu.



Ceo „eksperiment“ prema njemu košta 2,78 funti (376 dinara) i može da nahrani četiri osobe, a u boljem slučaju čak pet ili šest ako se porcije podele "britanski štedljivo". Kao što se i očekivalo, pratioci su reagovali brzo i u komentarima je odmah počelo kulinarsko nadmetanje za još jeftinije varijacije.





Njegovi pratioci podeljenog mišljenja oko recepta



Dok su mu jedni predlagali kako bi mogao ovaj obrok da upotpuni hlebom od belog luka, drugi su doslovno bili zgranuti. Kako kažu, ovo je možda u redu za nekog studenta koji nema ni znanja ni vremena u kuhinji, ali da za jednog gurmana ovo svakako nije nešto što bi ga obradovalo, piše Blic.



- Dodajem smrznuto povrće i služim uz hleb sa belim lukom. Ako želite još bolje samo dodajte u kuvane viršle - stajalo je u komentarima.



I dok je čitao sve šta su mu savetovali i pisali ispod teksta, zadovoljan otac koji je uspeo da sa malo novca nahrani porodicu imao je samo jedno da poruči:



- Gurmani plaču, a studenti slave. Ali jedno je sigurno – i dalje postoje recepti i trikovi koji vam omogućavaju da za malo novca nahranite više gladnih usta. I to se isplati, zar ne? - zaključio je on.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.