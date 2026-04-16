Autor priče priznaje da nema ništa bolje od sporog jutra sa obilnim sendvičem sa slaninom, posebno kada žudite za nečim slanim, dimljenim i zasitnim.

Iako je priprema slanine obično veoma jednostavna - obično se samo prži na ulju - naišao je na savet koji obećava još bolji ukus i teksturu.

Video je kuvara na društvenim mrežama kako priprema slaninu bez ikakvih dodatnih sastojaka, tvrdeći da je mnogo bolje ne pržiti je klasično, već je kuvati sa malo vode, piše Ekspres.

Zašto voda pravi razliku Slanina već sama po sebi sadrži mnogo masti, pa je ideja da se kuva u sopstvenoj masti kako bi se postigla bolja tekstura i ukus.

Autor je odlučio da proveri da li je ovo samo još jedan internet trik ili prava metoda - i otkrio je da su rezultati zaista iznenađujući.

Počeo je tako što je stavio trakice slanine u hladan tiganj i dodao tek toliko vode da ih prekrije. Zatim je uključio šporet na srednju vatru dok voda nije počela da ključa, a zatim smanjio vatru na srednju. Sledeći korak je bio da sačeka da voda ispari kako bi slanina mogla da počne da se kuva.

Ovaj deo je trajao malo duže nego što je očekivao, pa je iskoristio vreme da napravi čaj. Posle otprilike pet do osam minuta, voda je potpuno isparila, a slanina je počela da dobija lepu, hrskavu teksturu.

Kada je bila gotova, sklonio ju je sa vatre i stavio na hleb namazan puterom, napominjući da je bio prijatno iznenađen ukusom sendviča.

Pročitajte OVDE recept za napitak koji čisti kožu i telo.

Zašto ova metoda funkcioniše

Dalja istraživanja su otkrila da se slanina često prebrzo kuva kada se prži na ulju.

Masni, beli delovi brzo izgore, dok ružičasti deo mesa ostaje nedovoljno kuvan.

Rezultat je često neravnomerno kuvana slanina - neke zagorele, neke žilave - uz dodatni problem što ulje može da prikrije prirodni ukus mesa.

Kuvanje sa vodom omogućava ravnomerniju temperaturu u tiganju, pa se mast postepeno topi umesto da gori.

Na ovaj način, cela traka slanine dobija ravnomernu boju i hrskavost. Iako ova metoda traje nekoliko minuta duže od tradicionalnog prženja, autor zaključuje da se isplati.

Konačni rezultat je savršeno hrskava slanina sa bogatim, punim ukusom koji se zaista ističe.

