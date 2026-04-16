Prema najnovijim podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 79,60 na 100.000 stanovnika, što je za 10 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju.

"Batut" navodi da epidemiološki pokazatelji ukazuju da se u Srbiji registruje sporadična geografska raširenost, kao i da je nivo kliničke aktivnosti gripa ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je opadajući.

U toku iste nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 9.385 slučajeva ARI, sa stopom incidencije od 781,78 na 100.000 stanovnika što je stopa niža za 6,95 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Prijavljeni su sporadični laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom grupa. Virus gripa prijavljen je na teritoriji grada Beograda i Zlatiborskog okruga.

"Batut" navodi da je epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započet 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu.

U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.