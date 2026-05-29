Postoje stotine svedočanstava o isceljenjima ili dobijanju poroda onih koji su sa verom i molitvom pristupili Čudesnom pojasu presvete Bogorodice.

Kada celivate Pojas presvete Bogorodice, dobijate kesicu u kojoj se nalazi osvećena traka, blagoslovljena na samom Pojasu. Uz nju se dobija i uputstvo za upotrebu.

Traku može da nosi svako - muškarci, žene i deca, čak i ako nemaju zdravstvenih problema. Može se nositi oko struka, vrata ili na ruci, odnosno zglobu. Tokom kupanja se preporučuje da se skine, jer se tako sprečava njeno brzo propadanje.

Takođe, traka se može i iseći na manje delove i dati bližnjima kao blagoslov, ali se mora koristiti pažljivo i sa poštovanjem. Ukoliko se nakon mnogo godina istroši, ne treba je bacati, već je predati svešteniku koji će je na pravilan način zbrinuti.

Vernici koji nisu u mogućnosti da dođu u Beograd, u Hram da celivaju Časni pojas, osvećenu traku mogu poručiti preko interneta na adresu www.vatopedi.gift

Pojas presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je 20. maja u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.

Svetinja je proneta zatim beogradskim ulicama tokom Spasovdanske litije da bi potom bila izložena u Hramu Svetog Save na Vračaru.

Pojas presvete Bogorodice se vekovima čuva u Vatopedu na Svetoj Gori i veoma se retko iznosi van manastirskih zidina. Pojas presvete Bogorodice je njen lični predmet koji se čuva u manastiru Vatopedu, podeljen je u tri dela i predstavlja jedinstvenu svetinju opstalu iz ovozemaljskog života Majke Božje.

Prema predanju, Pojas od kamilje dlake satkala je sama Bogorodica, a prilikom njenog vaznesenja na nebesa, predala ga je apostolu Tomi.

Časni pojas prešao je u srpske ruke kada je Sveti knez Lazar oko 1.330. godine porazio bugarsku vojsku, a 10 godina kasnije ga je poklonio manastiru Vatoped i od tada se Pojas čuva u oltaru katolikona - sabornog hrama manastira.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.