Uprkos svojoj svestranosti u kuvanju, postizanje savršeno kuvanog jajeta može biti iznenađujuće komplikovan zadatak.

Vreme kuvanja igra ključnu ulogu u postizanju željenog rezultata, bez obzira da li više volite potpuno tečno žumance, blago kremastu teksturu ili klasično tvrdo kuvano jaje koje je pogodno za gnječenje, ali ne i na suvo.

Razlika između svih ovih varijacija zavisi od samo nekoliko minuta, zbog čega je preciznost tokom kuvanja apsolutno neophodna za uspeh. Najčešće zanemaren korak se dešava čak i pre uključivanja šporeta, a tiče se same pripreme hrane.

Jaja veoma često pucaju tokom kuvanja, što dovodi do curenja belanca u lonac, a voda koja prodire kroz napuklu ljusku može potpuno da uništi i promeni originalni ukus jela. Srećom, postoji veoma jednostavan i efikasan način da se to spreči, a tajna je da se jaja pre kuvanja dovedu na sobnu temperaturu kako ne bi doživela toplotni šok.

Pročitajte OVDE kako najlakše da skinete nalepnicu sa tegle.

Stručnjaci iz poznatog kulinarskog časopisa BBC Good Food detaljno objašnjavaju ovaj proces i daju korisne savete svim amaterskim kuvarima.

"Uverite se da vaša jaja nisu hladna, odnosno direktno iz frižidera, jaja koja su dostigla sobnu temperaturu će pretrpeti manje šoka kada se stave u vruću vodu i stoga će verovatnoća pucanja biti znatno manja", ističu oni, piše Express.

Ispravna tehnika kuvanja i tačno vreme za idealno žumance

Stručnjaci takođe otkrivaju dodatne trikove koji mogu osigurati savršen integritet ljuske tokom izlaganja visokim temperaturama.

"Takođe možete koristiti iglu za jaja ili običnu čiodu da napravite veoma malu rupu u svakom jajetu pre kuvanja, što će smanjiti pritisak i šansu za pucanje pod uticajem toplote. Polako spuštajte jaja u vodu kašikom, nemojte ih samo bacati u lonac", dodaje BBC Good Food.

Kada voda u loncu proključa i jaja pažljivo spustite kašikom, potrebno je smanjiti vatru na blagi mlaz i podesiti štopericu.

Tačno vreme kuvanja za velika jaja donosi precizno definisane rezultate i teksture koje je potrebno pratiti sa maksimalnom preciznošću. Kuvanje tačno pet minuta rezultiraće blago stegnutim belancem i potpuno tečnim žumancem koje je idealno za umakanje komada hleba.

Ako jaje ostane u velikoj vodi šest minuta, rezultat će biti tečno žumance i malo čvršće, ali i dalje meko belance, dok će kuvanje od sedam minuta dati gotovo potpuno stegnuto žumance sa prepoznatljivom lepljivom i gustom strukturom.

Za one koji preferiraju čvršću, ali i dalje kremastu teksturu, idealno vreme kuvanja je tačno osam minuta, što daje savršeno jaje za pripremu raznih mesnih filova.

Na kraju krajeva, kuvanje od deset minuta daje klasično tvrdo kuvano jaje koje se lako može izgnječiti viljuškom i preraditi u namaze, a da pritom zadržava potrebnu vlagu i ne postaje suvo i mrvljivo.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.