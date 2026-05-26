Za kivi se kaže da je najzdravije voće na svetu, iako to nije naučno zvanično potvrđeno, jer ne postoji jedinstvena lista „najzdravijeg voća“. Međutim, kivi se smatra jednim od nutritivno najbogatijih voća zbog velike količine vitamina C, vlakana, antioksidanasa i kalijuma koji se nalaze u njemu. Često se nalazi veoma visoko na listama najzdravijih namirnica, ali isto važi i za borovnice, nar, agrume, avokado i jabuke.

Evo kako deluje na organizam ako se redovno jede:

Pomaže u snižavanju pritiska

Rana istraživanja pokazuju da konzumacija tri kivija dnevno tokom 8 nedelja snižava krvni pritisak više nego da osoba jede jednu jabuku dnevno, piše „Webmd“. Odličan je i kod problema sa opstipacijom. Konzumacija dva kivija dnevno tokom 4 nedelje povećava broj pražnjenja creva kod ljudi koji imaju ovu tegobu.

Stvara osećaj sitosti

Kombinacija vlakana i niske kalorijske vrijednosti u kiviju stvaraju osećaj sitosti, što pomaže u kontroli apetita i podstiče mršavljenje.

Pomaže kod nesanice

Kivi sadrži serotonin, koji je povezan s regulisanjem spavanja. "Konzumacija kivija pre spavanja može doprineti poboljšanju njegovog kvaliteta i trajanja, što ga čini zdravom opcijom za rešavanje poremećaja spavanja", tvrdi Batra. Bogat je antioksidantima, uključujući polifenole i karotenoide, koji pomažu u borbi protiv stresa i opuštaju.

Više C vitamina od limuna

Kivi je poznat po visokom sadržaju vitamina C koji igra ključnu ulogu u jačanju imuniteta. "Jedan kivi može osigurati više od dnevnog preporučenog unosa vitamina C i tako pomaže telu da se odbrani od bolesti", kaže poznati indijski dijetolog Arhana Batra. Kivi ima 92 mg vitamina C na 100 grama, dok limun ima 53 mg vitamina C u istoj količini voća.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

