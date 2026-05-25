Sa dolaskom visokih temperatura i najavom toplotnog talasa koji će pogoditi velike delove Evrope, mnogi će potražiti utočište od letnjih vrućina u svojim domovima uz pomoć električnih ventilatora. Iako pružaju trenutno olakšanje, stručnjaci za san i zdravlje upozoravaju da spavanje sa uključenim ventilatorom tokom cele noći može naneti više štete nego koristi, posebno za određene grupe ljudi.

Umesto da hlade vazduh, ventilatori zapravo podstiču isparavanje znoja sa kože, što stvara osećaj hlađenja. Ovaj mehanizam, iako efikasan, krije nekoliko potencijalnih rizika.

Rizici za osobe koje pate od alergija i respiratornih problema Jedna od najvećih opasnosti korišćenja ventilatora noću je cirkulacija vazduha, koja podiže i raspršuje prašinu, polen i druge alergene koji se akumuliraju u prostoriji. Za one koji pate od alergija, astme ili polenske groznice, ovo može značiti buđenje sa neprijatnim simptomima.

Kako je dr Kiran Dintjala objasnio časopisu Sleep Advisor, stalna cirkulacija vazduha može izazvati ozbiljne reakcije kod osetljivih osoba. Ako se ujutru probudite sa iritiranim očima, začepljenim nosem, napadima kijanja ili otežanim disanjem, velika je verovatnoća da su lopatice vašeg ventilatora prekrivene prašinom koju ste udisali cele noći.

Pored alergena, stalni protok suvog vazduha može ozbiljno isušiti sluzokožu u nosu, grlu i ustima. Ovo ne samo da uzrokuje neprijatnu suvoću i bol u grlu ujutru, već i podstiče vaše telo da prekomerno proizvodi sluz kako bi nadoknadilo vlažnost.

Ovo može dovesti do začepljenja nosa, pritiska u sinusima i glavobolje. Stručnjaci takođe upozoravaju da isušivanje disajnih puteva može dovesti do sinusitisa, bronhitisa, pa čak i krvarenja iz nosa.

Ukočeni mišići i dehidracija

Da li ste se ikada probudili sa bolom i ukočenim vratom ili leđima? Uzrok bi mogao biti ventilator koji je duvao direktno na vas cele noći.

Hladan vazduh usmeren ka vašem telu satima može izazvati napetost mišića i grčeve.

Martin Sili, stručnjak za san i izvršni direktor kompanije Mattress Next Day, slaže se sa ovim upozorenjima.

On savetuje da ljudi koji već imaju bolove u mišićima, bilo od vežbanja ili lošeg držanja na poslu, izbegavaju usmeravanje ventilatora ka bolnom području noću, piše Mirror.

Dalje, Nacionalna zdravstvena služba (NHS) u Velikoj Britaniji ističe da ventilator može pomoći u hlađenju sve dok je temperatura vazduha ispod 35 stepeni Celzijusa.

Međutim, ključno je da ga ne usmeravate direktno ka telu kako biste izbegli dehidraciju. Sili dodaje da čak i blaga dehidracija može učiniti da se osećate umornije i pospanije tokom dana, što poništava svrhu dobrog noćnog sna. Zato je toliko važno piti puno vode, posebno ako vas je vrućina držala budnim.

Kako bezbedno koristiti ventilator?

Uprkos potencijalnim rizicima, ne morate potpuno odustati od ventilatora. Uz nekoliko jednostavnih mera predostrožnosti, možete uživati u osećaju svežine bez negativnih posledica po zdravlje. Stručnjaci savetuju da nikada ne usmeravate ventilator direktno ka sebi.

Umesto toga, usmerite ga ka zidu ili suprotnom uglu sobe. Na ovaj način, vazduh će ravnomerno cirkulisati po prostoriji, stvarajući prijatan povetarac umesto direktnog mlazeva hladnog vazduha. Korišćenje opcije rotacije ventilatora je takođe odličan način da se postigne ovaj efekat. Još jedna korisna strategija je korišćenje tajmera.

Podesite ventilator da se isključi nakon sat ili dva, što je obično dovoljno vremena da zaspite. Na ovaj način izbegavate da budete izloženi vazdušnoj struji tokom cele noći. Takođe je važno redovno čistiti lopatice ventilatora kako biste smanjili količinu prašine i alergena koji se šire po prostoriji.

Na kraju, ne zaboravite da ostanete hidrirani: čaša vode pre spavanja i odmah nakon buđenja može pomoći u ublažavanju suvih sluzokoža.

Dok se pripremamo za toplija leta i češće toplotne talase, važno je usvojiti pametne navike hlađenja. Ventilator može biti odličan saveznik u borbi protiv vrućine, ali njegova pravilna i umerena upotreba je ključna za očuvanje zdravlja i obezbeđivanje mirnog noćnog sna.

