Čišćenje doma za mnoge predstavlja svakodnevnu borbu sa kamencem, masnoćom i neprijatnim mirisima koji se stalno vraćaju. Poslednjih godina sve više domaćica vraća se prirodnim metodama čišćenja koje su jeftinije, jednostavnije i često mnogo efikasnije od skupih proizvoda iz prodavnica.



Reč je o limuntusu - kristalnom prahu koji većina koristi samo za pripremu sokova i zimnice, iako njegova moć čišćenja može da zameni pola police hemijskih preparata.

Limuntus rastvara kamenac bez ribanja i jakih hemikalija

Najveći problem u mnogim domaćinstvima jeste kamenac koji se taloži u kuvalu, na slavinama, u sudoperi ili u mašini za sudove. Naslage nastaju zbog minerala iz vode i vremenom mogu da oštete uređaje, povećaju potrošnju struje i ostave ružne bele tragove koje je teško ukloniti običnim sredstvima.



Upravo tu limuntus pokazuje svoju pravu snagu. Dovoljno je zagrejati litar vode, dodati dve kesice praha i ostaviti rastvor da odstoji u kuvalu dok se potpuno ne ohladi. Kamenac će početi sam da se odvaja, bez ribanja i bez napornog čišćenja. Posle ispiranja unutrašnjost kuvala izgleda gotovo kao nova, bez bele korozije i tvrdih naslaga.



Mnoge domaćice tvrde da su tek nakon ovog trika shvatile koliko limuntus može biti moćniji od brojnih kupovnih preparata koji često imaju jak miris i sadrže agresivne hemikalije.



Limuntus nije rezervisan samo za uklanjanje kamenca iz kuvala. Njegova upotreba u mašini za sudove daje odlične rezultate jer pomaže u uklanjanju masnoće, naslaga i neprijatnih mirisa koji se vremenom zadržavaju unutar uređaja.



Dovoljno je sipati jednu kesicu limuntusa u pregradu za tabletu i uključiti standardni program pranja. Tokom ciklusa, prah rastvara nataloženi kamenac i čisti unutrašnjost mašine, dok sudovi nakon pranja ostaju blistavi i bez mutnih tragova. Staklene čaše postaju providnije, a cela mašina deluje osveženo i čistije.



Posebno je popularan trik za čišćenje sudopere od nerđajućeg čelika. Kombinacija sode bikarbone, limuntusa i nekoliko kapi limunovog soka stvara reakciju koja efikasno uklanja masnoću, fleke i tragove rđe. Nakon nekoliko minuta dovoljno je samo preći sunđerom preko površine i isprati vodom. Sudopera tada dobija prirodan sjaj bez potrebe za jakim hemijskim sredstvima.

Prirodno rešenje koje štedi novac i produžava vek uređajima

Jedna od najvećih prednosti limuntusa jeste to što je veoma jeftin, a može da zameni više različitih proizvoda za čišćenje. Osim što uklanja kamenac, pomaže i u neutralisanju neprijatnih mirisa, osvežava uređaje i sprečava nakupljanje novih naslaga.



Redovna upotreba može produžiti vek trajanja kuvala, mašine za sudove i drugih aparata koji su svakodnevno izloženi tvrdoj vodi. Upravo zbog toga mnogi sve češće biraju prirodna sredstva umesto agresivne hemije koja može oštetiti površine i ostaviti jak miris u domu, piše Ona.



Uz samo nekoliko kesica limuntusa moguće je očistiti čitavu kuhinju, vratiti sjaj površinama i rešiti se tvrdokornog kamenca bez velikih troškova i napornog ribanja.



