Drvo je estetski privlačan materijal, ali ima manu jer apsorbuje značajne količine vlage, što stvara idealne uslove za rast algi i mahovine.

Zašto se alge formiraju i kako oštećuju ogradu?

Tokom vlažnih zimskih meseci, drvene ograde apsorbuju vlagu, a sa dolaskom proleća i dužim sunčanim periodima stvaraju se savršeni uslovi za bujanje algi.

Ove zelene naslage, zajedno sa mahovinom i drugom prljavštinom, zadržavaju vlagu na površini drveta. Dugotrajno izlaganje vlazi može izazvati truljenje i propadanje, što će na kraju zahtevati zamenu ograde.

Iako neki vlasnici kuća pribegavaju peračima pod visokim pritiskom, stručnjaci savetuju oprez prilikom njihove upotrebe na drvenim površinama. Jak mlaz vode može gurnuti vlagu dublje u drvo, pogoršavajući problem umesto da ga reši. Srećom, postoji jeftino i efikasno rešenje koje ne zahteva skupu opremu.

Jednostavno rešenje iz vaše kuhinje

Stručnjaci za ograde su otkrili da se najefikasniji proizvodi za borbu protiv algi verovatno već nalaze u vašim kuhinjskim ormarićima. Kako izveštava Mirror, jednostavno i ekološki prihvatljivo sredstvo za čišćenje može se napraviti od svakodnevnih predmeta.

Preporučuje se mešavina jednakih delova belog sirćeta i vode, sapuna ili mešavina sode bikarbone i vode.

Alge uspevaju u alkalnom okruženju, a pošto je sirće kiselo, brzo razgrađuje njihovu strukturu.

Deterdžent za pranje sudova ne ubija alge direktno kao sirće, ali njegova klizava konzistencija mu pomaže da prodre u prljavštinu, što olakšava kasnije ribanje.

Soda bikarbona, s druge strane, deluje kao blagi abraziv koji pomaže u fizičkom odvajanju algi od površine.

Kako očistiti drvenu ogradu?

Za početak, nežno operite ogradu toplom vodom i malo deterdženta za sudove. Ovo će olabaviti površinsku prljavštinu i omogućiti sirćetu da efikasnije deluje.

Zatim, pomešajte jednake delove belog sirćeta i vode u bočici sa raspršivačem ili kanti. Temeljno nanesite rastvor na celu ogradu i ostavite da deluje oko deset minuta. Ovo je dovoljno vremena da kiselina u sirćetu razgradi alge. Očistite ogradu čvrstom četkom i alge bi trebalo da se uklone uz minimalan napor.

Ako na vašoj ogradi ostanu tvrdokorne mrlje, napravite pastu od sode bikarbone i male količine vode. Nanesite pastu na problematično područje, ostavite da deluje još deset minuta, a zatim ponovo očistite. Tvrdokorne naslage bi trebalo lako da se uklone.

Prevencija je ključ dugovečnosti ograde

Najbolji način da produžite vek trajanja vaše ograde jeste redovno održavanje i prevencija. Bršljan, žbunje ili gusta vegetacija koja raste u blizini vaše ograde zadržavaće vlagu i stvarati vlažne uslove koji pogoduju rastu zelenila.

Obavezno redovno orezujte biljke penjačice i održavajte svoju baštu urednom, jer nakupljanje lišća u podnožju vaše ograde takođe može izazvati probleme, piše Net.hr

Međutim, najefikasnija metoda je redovno čišćenje. Alge uspevaju tamo gde ima prljavštine i otpadaka kojima se hrane. Održavanje ograde čistom pomoći će u sprečavanju rasta algi i osigurati da vaša ograda ostane lepa dugo vremena.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.