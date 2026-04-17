Njihova površina često ostavlja tragove zemlje, bakterija i pesticida koje nije tako lako ukloniti.

Zato je važno znati kako ih pravilno oprati pre nego što ih jedete ili poslužite.

Jagode imaju specifičnu, poroznu strukturu sa mnogo sitnih šupljina u kojima se zadržavaju nečistoće. Kratko ispiranje uklanja samo površinski sloj prljavštine, dok neke od štetnih materija ostaju na plodu.

Kako ih pravilno očistiti?

Postoji jednostavan trik koji daje mnogo bolje rezultate: sipajte hladnu vodu u posudu, dodajte kašiku sode bikarbone ili malo sirćeta, dodajte jagode i ostavite ih 10 do 15 minuta.

Ova kombinacija pomaže u razgradnji ostataka pesticida i uklanjanju bakterija.

Ne uklanjajte stabljike Nakon toga, obavezno ponovo isperite jagode čistom vodom i nežno ih osušite.

Ne uklanjajte stabljike pre pranja. Ako to uradite, jagode će upiti vodu, izgubiti ukus i brže se pokvariti. Dodatni uslovi: nemojte ih predugo namakati jer će omekšati, čuvajte ih u frižideru, ali ih operite samo pre konzumiranja, oštećene plodove odmah uklonite kako ne bi pokvarili ostatak, piše Dnevno.hr

Konačno, ako želite zaista čiste i ukusne jagode, sama voda nije dovoljna. Ovim jednostavnim kuhinjskim trikom možete ih temeljnije očistiti i učiniti bezbednijim za konzumiranje.

