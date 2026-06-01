Reč je o dugmetu „Clean“, odnosno funkciji samočišćenja koja automatski uklanja nečistoće iz unutrašnjosti klima-uređaja.



Ova opcija, koja se kod pojedinih modela naziva i „Active Clean“ ili „iClean“, poslednjih dana postala je pravi hit na društvenim mrežama, nakon što su korisnici otkrili koliko može da olakša održavanje klime bez dodatnih troškova i komplikovanog rastavljanja uređaja.



Funkcija „Clean“ služi za automatsko čišćenje unutrašnje jedinice klima-uređaja. Tokom rada uređaj u sebi zadržava prašinu, vlagu, masnoću i sitne naslage koje se vremenom gomilaju, što može dovesti do neprijatnih mirisa, razvoja buđi i lošijeg kvaliteta vazduha u prostoriji.



Kada se aktivira opcija samočišćenja, klima pokreće poseban proces tokom kojeg se isparivač naizmenično smrzava i odmrzava, čime se uklanjaju naslage prašine i druge nečistoće. Zatim se uz pomoć visoke temperature uklanjaju vlaga i bakterije, dok se na kraju unutrašnjost uređaja potpuno suši.



Zahvaljujući tome klima ostaje čistija, radi efikasnije, a vazduh u prostoru postaje svežiji i prijatniji za boravak.



Aktiviranje ove funkcije veoma je jednostavno i traje manje od pola sata. Potrebno je da klima bude uključena u režimu hlađenja, nakon čega se na daljinskom upravljaču pritisne dugme „Clean“. Na displeju će se tada pojaviti oznaka „CL“, što znači da je proces pokrenut.



Nakon toga uređaj samostalno obavlja kompletno čišćenje, koje traje oko 28 minuta. Kada se proces završi, klima se automatski gasi, a oznaka „CL“ nestaje sa ekrana.



Tokom rada može se čuti blago pucketanje plastike usled promene temperature, ali je to potpuno normalna pojava, prenosi „City Magazine“.



