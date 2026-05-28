Makarova je za agenciju TASS objasnila da pod uticajem snažnog elektrostatičkog polja grmljavinskih oblaka u provodnicima na zemlji nastaju električni naboji koji mogu da dovedu do zagrevanja uređaja.

"Dolazi do iznenadnih eksplozija, pri čemu može da bude povređena osoba koja drži pametni telefon blizu glave ili u džepu. To nije direktan udar groma, već proces indukcije. Dakle, nije reč o tome da telefon privlači grom, već se uređaj zagreva pod uticajem tih struja", rekla je Makarova, piše Tanjug.

Ona je naglasila da se takvi slučajevi događaju veoma retko.

Prema njenim rečima, mnogo je veća verovatnoća da tokom grmljavine stradaju posetioci masovnih događaja, poput fudbalskih utakmica.

"Grom može da udari u masu ljudi mokrih od kiše, koji tada postaju dobar provodnik električne struje", upozorila je Makarova.

