Sve češći toplotni talasi i rekordno visoke temperature predstavljaju veliki izazov za bašte, koje lako postaju suve tokom leta. Ali uz dobru organizaciju, pravilnu negu i pažljiv izbor biljaka, moguće je sačuvati zelenilo čak i tokom najtoplijih dana.

Priprema vaše bašte za letnje vrućine nije samo reaktivna popravka štete, već strateški pristup koji je pretvara u otporan i održiv ekosistem, piše časopis Country Living.

Hladnjava, malč i stvaranje povoljnije mikroklime. Tokom ekstremnih vrućina, biljkama je potrebna dodatna zaštita od jakog sunca. Najbolje je saksije i kontejnere premestiti u polusenkoviti ili hladniji deo bašte i balkona, dok biljke posađene u zemlji mogu biti zaštićene mrežama za hlad koje smanjuju intenzitet sunčevog zračenja za 30 do 50 procenata i snižavaju temperaturu vazduha oko biljke.

Običan suncobran takođe može poslužiti kao privremeno rešenje. Grupisanje biljaka takođe ima blagotvorno dejstvo, jer više vrste prirodno štite niže od direktne sunčeve svetlosti i stvaraju ugodniju mikroklimu. Malčiranje zemljišta takođe igra važnu ulogu.

Sloj slame, kore ili komposta pomaže u zadržavanju vlage, štiti korenje od pregrevanja i smanjuje isušivanje zemljišta.

Značaj pravilnog zalivanja

Umesto čestog površinskog zalivanja, efikasnije je zalivati ređe, ali obilnije, što omogućava vodi da prodre dublje u zemljište. Na ovaj način, korenje se razvija u dubljim, hladnijim slojevima zemljišta gde se vlaga duže zadržava.

Najbolje vreme za zalivanje je rano ujutru, pre nego što temperature naglo porastu. Vodu treba usmeravati direktno na zemljište i koren biljke, a ne na lišće, jer to može prouzrokovati oštećenja i brzo isparavanje tokom vrućeg vremena.

Sistemi za navodnjavanje kap po kap pokazali su se kao jedno od najefikasnijih rešenja jer ravnomerno isporučuju vodu tačno tamo gde je najpotrebnija. Biljke koje su otpornije na sušu Za dugoročno održivu baštu preporučuje se sadnja vrsta koje su prirodno tolerantne na visoke temperature i nestašicu vode.

Takve biljke često imaju srebrnaste listove koji reflektuju sunce, duboko korenje ili sposobnost zadržavanja vlage. Među najotpornijima su mediteranske i aromatične biljke poput lavande, ruzmarina i žalfije, koje dobro rastu čak i u siromašnijem zemljištu sa vrlo malo zalivanja.

Višegodišnje biljke poput ehinacee i hajdučke trave su takođe dobar izbor, kao i ukrasne trave koje dodaju dinamiku bašti, a lako podnose sušu.Takođe se preporučuje gušća sadnja biljaka kako bi se stvorila hlad jedna drugoj i zaštitilo zemljište od pregrevanja.

Biljke sa sličnim potrebama za vodom najbolje je saditi zajedno, dok vrste poput timijana mogu poslužiti kao prirodni pokrivač tla.

Šta izbegavati tokom ekstremnih vrućina?

Tokom toplotnog talasa, biljke su pod dodatnim stresom, pa treba izbegavati intervencije koje ih mogu dodatno oslabiti. Đubrenje se ne preporučuje jer stimuliše novi rast koji je osetljiv na sunce i visoke temperature. Orezivanje i presađivanje je takođe bolje odložiti dok vrućine ne prođu.

Oprez je potreban i pri korišćenju određenih sredstava za zaštitu bilja jer u kombinaciji sa visokim temperaturama mogu izazvati oštećenje listova i dodatno opteretiti biljku.

