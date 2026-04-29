Baštovanima se savetuje da uzgajaju jednostavnu biljku koju puževi ne vole.

Kako se cvetne gredice, bašte sa povrćem i bašte bude toplije vreme, stručnjaci upozoravaju da i puževi postaju aktivniji.

Ove štetočine su poznate po uništavanju biljaka. Puževi grickaju lišće, stabljike i mlade izdanke, često uništavajući sadnice preko noći. Međutim, stručnjaci za baštovanstvo kažu da postoji prirodan način da ih se rešite bez upotrebe hemikalija, a to je sadnja belog luka.

Prema rečima stručnjaka iz Gardenije, jak miris koji ispušta beli luk može delovati kao repelent za puževe, pomažući u zaštiti biljaka u blizini. Portparol Gardenije upozorio je da puževi mogu brzo izazvati veliku štetu ako se ne kontrolišu.

"Puževi mogu izazvati značajnu štetu usevima, biljkama i baštama", rekao je portparol.

Dodao je da su čest problem za baštovane i poljoprivrednike tokom vegetacije.

"Hrane se raznim biljkama, uključujući povrće, voće, cveće i lišće, i mogu brzo ogoliti biljku ili progutati cele sadnice", objasnio je on.

Kako se rešiti puževa?

Puževi nisu samo ružni za gledanje - oni su destruktivni. Grizu lišće, stabljike, pa čak i voće, čineći mnoge useve neupotrebljivim i smanjujući prinose. Posebno su opasni u plastenicima, gde vlažni, zaštićeni uslovi pružaju idealno tlo za razmnožavanje, izveštava Ekspres.

Srećom, postoji jednostavan i prirodan način za borbu protiv ovoga - sadnja lukovica.

"Kao i beli luk, crni luk i vlašac, odlične su za prateću sadnju", objašnjava Gardenija.

Ove lukovice pomažu u odvraćanju puževa jer ne podnose njihov miris, koji deluje kao prirodni repelent.

Pročitajte OVDE o jednom od najskupljih začina koji raste i u Srbiji.

Smatra se da jaka aroma ovih biljaka preplavljuje senzorne receptore puževa, odvraćajući ih od ulaska u područje gde su posađene. Prednosti gajenja belog luka i vlašca Zajednička sadnja lukovica ne samo da pomaže u odvraćanju puževa, već nudi i niz drugih prednosti, uključujući poboljšanje zdravlja zemljišta i poboljšanje ukusa susednog povrća. Beli luk i vlašac su posebno popularan izbor za kućne baštovane jer se lako uzgajaju i mogu uspevati u saksijama ili cvetnim gredicama.

Takođe služe kao korisno kulinarsko bilje, što ih čini praktičnim, svestranim dodatkom svakoj bašti. Baštovanima koji žele da zaštite svoje bašte od puževa ove sezone savetuje se da posade borduru lukovica oko osetljivog povrća i cveća ili da ih rasporede po svojim gredicama.

Zajedno sa drugim organskim strategijama za odvraćanje puževa, kao što su zgnječene ljuske jaja, talog kafe ili bakarna traka, upotreba lukovica može napraviti značajnu razliku. Pošto puževi počinju svoju noćnu gozbu u vlažnim večerima, isplati se biti spreman. Uz malo pametne sadnje, baštovani mogu biti korak ispred, i to bez upotrebe jedne kapi pesticida.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: