Ambrozija počinje da cveta krajem leta, obično u avgustu, i nastavlja do novembra, sa najvišim nivoima polena u septembru.



Kako ga prepoznati i neutralisati, objašnjavaju stručnjaci na sajtu The Spruce.



Naučni naziv za običnu ambroziju je Ambrosia artemisiifolia, a naučni naziv za džinovsku ambroziju je Ambrosia trifida. Obična ambrozija se često lako meša sa nekim drugim biljkama, kao što je pelin.



Evo nekih činjenica o ambroziji:



Pripada porodici asteri.



Raste visoko, ima neupadljive cvetove i pokidane ili dlanaste listove.



Seme ambrozije je korisna hrana za divlje životinje.



Životni ciklus biljke je sličan životnom ciklusu jednogodišnjeg letnjeg korova.



Vrste ambrozije



Postoje dve glavne vrste ambrozije, obična ambrozija i džinovska ambrozija. Obična ambrozija raste do 1,8 metara visine i ima izgled paprati. Džinovska ambrozija raste do zapanjujućih 4,5 metara visine i ima dlanaste listove. Obe vrste ambrozije imaju i druge karakteristične osobine.



Listovi biljke ambrozije izgledaju kao paprat. Mladi listovi obično imaju ljubičaste mrlje. Međutim, i drugi korovi, poput jagnjećeg šporeta, mogu imati ljubičaste oznake.



Rod Ambrozija, kome pripada ambrozija, je u porodici glavočnjaka (Asteraceae), ali cvetovi obične ambrozije, koji izgledaju kao male žućkaste kvržice, su izuzetno neupadljivi. Nakon cvetova pojavljuju se neupadljivi smeđi plodovi.



Džinovska ambrozija ima listove u obliku palme. Listovi obično imaju nazubljene ivice, a njihove zelene stabljike su prekrivene sitnim belim dlačicama. Pored toga, manji listovi oko osnove biljke često imaju dlačice na donjoj strani. Generalno, listovi mogu biti dugački do 30 cm i široki 20 cm.



Cvetanje džinovske ambrozije



Cvetovi džinovske ambrozije slični su cvetovima obične ambrozije. Mnogobrojne gornje stabljike biljke rastu u cilindričnu cvetnu stabljiku, dugačku oko 7,5 do 15 cm.



Biljka takođe često ima nešto manje cvetne stabljike blizu osnove. Kao i kod obične ambrozije, cvetovi izgledaju kao mali tuberkuli. U početku su zeleni, ali kako sazrevaju, postaju žutozeleni, a zatim žuto-smeđi.



Kako kontrolisati ambroziju?



Sprečite širenje ambrozije u svom dvorištu đubrenjem, redovnim košenjem, održavanjem cvetnih leja i uklanjanjem korova. Suzbijte ambroziju koja je već u vašem dvorištu tako što ćete je ručno čupati. Ova metoda može biti efikasna ako se koristi pre nego što biljka procveta, u suprotnom će se novo seme proširiti po vašem dvorištu i lejama.



Ako više volite hemijsko rešenje, koristite insekticidni herbicid, koji treba primenjivati od sredine proleća do ranog leta, dok su biljke još uvek nezrele.



Kako znati da li ste alergični na ambroziju



Znaćete da imate alergiju na ambroziju ako imate zapušen nos, curenje iz nosa, kijanje, svrab i oticanje nosa, očiju, ušiju i usta, suzne i crvene oči krajem leta i jeseni. Takođe možete imati kašalj i kratak dah.



Zašto je toliko ljudi alergično na ambroziju?



Mnogi ljudi su alergični na ambroziju jer jedna biljka proizvodi milijardu polenovih zrna koja se šire po okolini i remete naš imuni sistem.



Da li postoji lek za alergiju na ambroziju?



Ne postoji lek za alergiju na ambroziju. Da biste kontrolisali alergiju na ambroziju, znajte kada je nivo polena visok u vašem području, ostanite u zatvorenom prostoru sa zatvorenim prozorima i vratima i uzimajte lekove za alergije pre početka sezone, piše Glosy.



Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.



