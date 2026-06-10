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Mnogi ovo ne proveravaju na vreme - može uticati na penziju

Građanima koji su samostalno uplaćivali penzijsko osiguranje savetuje se da provere status u PIO fondu kako bi izbegli probleme sa radnim stažom.

 
Autor:  Dubravka Jovanović
10.06.2026.12:00
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Mnogi ovo ne proveravaju na vreme - može uticati na penziju
Foto: Shutterstock
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Građani koji su u periodu nezaposlenosti sami uplaćivali penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 15 Zakona o PIO treba da provere svoj status u PIO fondu, kako bi izbegli moguće nejasnoće prilikom odlaska u penziju.

Ova preporuka posebno je važna za one koji nisu sigurni da li je njihovo osiguranje formalno prestalo ili i dalje traje u evidenciji, piše Blic.

Kako funkcioniše osiguranje?

Po zakonu, osiguranje po članu 15 traje dok se zvanično ne utvrdi njegov prestanak.

Prestanak može nastupiti na zahtev osiguranika, ali i automatski, u slučajevima kada osoba zasnuje radni odnos i ponovo postane deo obaveznog osiguranja.

Takođe, osiguranje može prestati i u slučaju neredovnog plaćanja doprinosa.

Šta se dešava ako se doprinosi ne plaćaju?

PIO fondu objašnjavaju da ukoliko doprinos nije plaćen u roku od šest meseci od dospeća, osiguranje prestaje po službenoj dužnosti.

U tom slučaju, svojstvo osiguranika se gubi sa poslednjim danom za koji je uplata uredno izvršena.

To znači da osiguranje ne traje neograničeno, čak i ako osoba nije formalno podnela zahtev za odjavu.

Zašto je važna provera statusa?

Iako sistem ima jasno definisana pravila, građanima se preporučuje da povremeno provere svoj status u PIO fondu.

Na taj način mogu da izbegnu eventualne nesporazume oko radnog staža i da na vreme reše sve neusklađenosti pre nego što dođe do ostvarivanja prava na penziju.

Provera statusa pomaže da se izbegnu kasnije komplikacije i osigura da svi periodi uplaćenog staža budu pravilno evidentirani.

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