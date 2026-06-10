Mnogi odmah posežu za skupim sredstvima za izbeljivanje i hemijskim preparatima, verujući da je to jedino rešenje. Ipak, postoje i jednostavniji trikovi koje koriste profesionalci u održavanju odeće, a koji mogu biti znatno jeftiniji i često delotvorniji od komercijalnih proizvoda.

Zašto bela odeća menja boju?

Žućkaste mrlje koje se pojavljuju na beloj odeći nisu klasična prljavština, već posledica prirodnih procesa u kontaktu kože i tkanine. Znoj sadrži proteine i prirodna ulja koja se vremenom vezuju za vlakna i ostaju zarobljena u materijalu.



Pranje u veš-mašini često nije dovoljno da ukloni ove naslage, jer deluje površinski i ne prodire duboko u strukturu tkanine. Zbog toga fleke mogu ostati vidljive ili čak postati izraženije nakon pranja.



Dodatni problem može nastati i zbog kombinacije znoja i omekšivača, što ponekad dovodi do još jače promene boje. Zato se preporučuju metode koje deluju dublje i ciljano razgrađuju uzrok fleka.

Ršenje je u kuhinji

Zanimljivo rešenje koje se koristi i u profesionalnom održavanju tekstila jeste običan aspirin. Ova tableta sadrži salicilnu kiselinu koja pomaže u razgradnji proteinskih naslaga koje uzrokuju žutilo na odeći.



Prema iskustvima iz prakse u perionicama, upravo ova supstanca može pomoći da se bela odeća vrati u prvobitno stanje bez upotrebe agresivnih hemikalija. Na taj način se čuva struktura tkanine, posebno kod pamuka i sličnih materijala.



Ovakav pristup se smatra blagim, ali efikasnim, jer ne oštećuje vlakna, a istovremeno deluje na mrlje koje su inače veoma tvrdokorne i teško se uklanjaju klasičnim pranjem.

Kako primeniti jednostavan trik

Jedan od načina primene jeste potapanje odeće u rastvor. Potrebno je usitniti oko pet tableta aspirina i rastvoriti ih u približno četiri litra tople vode, nakon čega se odeća ostavlja da stoji nekoliko sati, idealno preko noći.



Za lokalne i uporne mrlje može se napraviti gusta pasta od dve usitnjene tablete i male količine vode. Ta smesa se nanosi direktno na problematično mesto i ostavlja da deluje oko pola sata pre standardnog pranja u mašini.



Nakon ovog tretmana odeća se pere uobičajenim programom, bez potrebe za dodatnim jakim hemikalijama ili izbeljivačima. Rezultat je često vidljivo osvežena i svetlija tkanina.

Dugotrajna belina

Prednost ovog postupka je u tome što je blag prema materijalima, posebno prema pamuku, ali istovremeno dovoljno efikasan da ukloni uporne fleke. Na taj način se produžava vek trajanja odeće i čuva njen izgled.



Osim što štedi novac, ova metoda smanjuje potrebu za agresivnim sredstvima koja mogu vremenom oštetiti vlakna i učiniti odeću tanjom i slabijom. Zbog toga je sve popularnija kao kućni trik, piše 24sedam.



Ponekad se upravo najjednostavnija rešenja pokažu kao najefikasnija, a ovaj metod je primer kako uz malo truda odeća može ponovo izgledati sveže i čisto kao prvog dana.



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