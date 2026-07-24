Pileća džigerica je jedno od onih jela koje ili obožavate ili izbegavate. Najčešći razlog zbog kog mnogi odustaju od nje jeste to što lako postane suva, tvrda i gorkasta ako se priprema na pogrešan način.

Ipak, uz nekoliko jednostavnih trikova, džigerica može da ostane neverovatno mekana, sočna i puna ukusa. Tajna nije u skupim sastojcima niti komplikovanim receptima, već u pravom trenutku dodavanja začina i kremaste mešavine koja čuva njenu sočnost tokom pripreme.

Tajna mekane džigerice krije se u pavlaci i senfu

Jedan od najefikasnijih trikova jeste kombinacija pavlake i senfa. Pavlaka daje kremastu teksturu i dodatnu sočnost, dok senf doprinosi nežnijoj strukturi mesa i obogaćuje ukus, a da pritom ne dominira jelom, prenosi Ona.

Možete napraviti jednostavnu smesu od nekoliko kašika pavlake i male količine senfa, pa njome premazati džigericu i ostaviti je nekoliko minuta pre pripreme.

Još bolji rezultat mnogi postižu kada ovu mešavinu dodaju pred sam kraj prženja. Tada se u tiganju formira blag, kremasti sos koji obavija svaki komad džigerice i sprečava njeno isušivanje.

Najveća greška je predugo prženje

Bez obzira na to koji recept koristite, najvažnije pravilo je da pileću džigericu ne pržite predugo.

Dovoljno je da spolja dobije zlatnosmeđu koricu, dok unutrašnjost ostane mekana i sočna. Najbolje je da je pripremate na srednjoj temperaturi, bez čestog okretanja i bockanja viljuškom, jer se tako gube prirodni sokovi.

Kada treba dodati so?

Mnogi posežu za solju čim stave džigericu u tiganj, ali upravo to može da utiče na njenu teksturu.

Preporučuje se da se posoli tek pred kraj pripreme, kako bi zadržala što više prirodne sočnosti i ostala mekana.