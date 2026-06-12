Sezona je trešanja, a najveći ljubitelji ovog voća žele da još duže uživaju u ukusu, pa prave razne poslastice i đakonije.
A oni koji žele da tokom cele godine jedu trešnje i ukusom se vraćaju u leto, sada prave slatko od trešanja.
Ovog puta vam predstavljamo slatko od belih trešanja koje se pravi samo od 4 sastojka.
Sastojci:
- 1.5 kg belih trešanja
- 1 kg šećera
- 1 limun
- 1 štapić vanile
Priprema:
Dobro operite trešnje i očistite ih od koštica.
Stavite u veliku plitku šerpu sa 300 ml vode da proključa.
Kad proključa, u šerpu spustite očišćenje trešnje i ostavite da ključa na jakoj vatri uz povremeno mešanje, Glossy.
Nakon dvadesetak minuta, dodajte limun isečen na kolutove i pred sam kraj štapić vanile.
Kad je slatko gotovo, sklonite šerpu sa vatre i uklonite višak pene sa površine.
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