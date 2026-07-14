U domaćinstvu porodice Erić, gde se ovo tradicionalno jelo priprema godinama, Marija Tovašević kaže da pravi svadbarski kupus mora da ima dovoljno mesa, masti i začina.

"Kupus je malo veći gospodin, mora da bude i mesa i masti dovoljno, začina, da bi bio odgovarajući i ukusom", kaže domaćica Marija za RINU.

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Priprema počinje mazanjem lonca mašću, kako kupus ne bi zagoreo tokom dugog krčkanja. Potom se slaže kupus, sečen na četvrtine, a zatim se dodaju sveže i dimljeno meso.

"Važno je da sve bude domaće i sveže, i meso i kupus. Stavljamo sveži but, slaninicu, dimljeno meso, a od začina alevu papriku, lovorov list i biber", objašnjava Marija.

Kupus koji se koristi potiče sa moravskih polja, a domaćini ističu da bez kvalitetnih domaćih namirnica nema ni dobrog svadbarskog kupusa.

Na pitanje šta je prava tajna dobrog ukusa, Marija kroz osmeh odgovara da se sve ne otkriva lako.

Ipak, jasno je da je tajna u laganom kuvanju, dobroj vatri i pažljivom slaganju sastojaka. Kada se lonac napuni, kupus ide na tiho krčkanje, a domaćini kažu da mora da bude "mastan i slastan".

Svadbarski kupus iz Mrčajevaca odavno je postao gastronomski simbol ovog kraja, a recepti se čuvaju i prenose kroz generacije.

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