Iako su neki troškovi van naše kontrole, stručnjaci upozoravaju na svakodnevne navike i zanemarene kućne aparate koji mogu tiho i neprimetno naduvati račune.

Preuzimanje kontrole nad svojom potrošnjom i razumevanje gde se energija nepotrebno troši može napraviti primetnu razliku na kraju meseca.

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Čuvajte se "vampirskih aparata"

Mnogi nisu svesni da njihovi kućni aparati troše struju čak i kada aktivno ne rade. Stručnjak za kućne aparate Nensi Emeri upozorava na takozvane "vampirske aparate", elektronske uređaje koji nastavljaju da crpe struju čak i kada su naizgled isključeni.

"Većina nas pretpostavlja da uređaj prestaje da koristi struju čim ga isključimo. Ali mnogi uređaji ostaju u režimu pripravnosti, tiho trošeći energiju danju i noću", objašnjava Emeri.

Iako troškovi rada jednog takvog uređaja mogu delovati zanemarljivo, desetine uređaja stalno priključenih na utičnice širom kuće mogu vremenom prerasti u značajan i potpuno nepotreban trošak. Moderni televizori, igračke konzole, aparati za kafu, mikrotalasne pećnice, pa čak i punjači za mobilne telefone i laptopove ostavljeni uključeni su glavni primeri takvih potrošača.

Pametni televizori, na primer, često ostaju povezani na internet kako bi primali ažuriranja, dok igračke konzole preuzimaju igre i ažuriranja softvera dok su u režimu spavanja.

Potpuno isključivanje ovih uređaja iz struje, umesto da ih samo stavite u stanje pripravnosti, ne samo da štedi novac, već povećava bezbednost doma i produžava vek trajanja samih uređaja, piše Mirror.

Male navike koje donose velike uštede

Pored "vampirskih uređaja", postoji niz naizgled bezopasnih navika koje povećavaju našu potrošnju struje i vode, a da to ne znamo. Upravo te rutine mogu doneti najveće uštede.

Planirajte upotrebu mašina za pranje sudova i mašina za pranje veša.

Mašine za pranje sudova su generalno efikasnije od ručnog pranja, ali pokretanje polupraznog ciklusa nepotrebno troši i vodu i struju.

"Sačekajte da se mašina potpuno napuni i koristite 'eko' programe kad god je to moguće kako biste smanjili otpad", savetuje Emeri.

Prema rečima stručnjaka, mašine za pranje sudova, mašine za pranje veša i mašine za sušenje veša čine oko 14 odsto prosečnog računa za struju u domaćinstvu, zbog čega je njihovo efikasno korišćenje veoma profitabilno.

Puštanje mašine za pranje sudova ili veša u večernjim ili ranim jutarnjim satima, kada su cene električne energije niže, može doneti dodatne uštede.

Isto važi i za ostavljanje upaljenih svetla u prostorijama u kojima niko ne boravi. Iako može izgledati kao sitnica, sati i sati nepotrebnog osvetljenja, posebno ako koristite starije, manje efikasne sijalice, mogu imati značajan uticaj na vaš konačni račun.

Prelazak na LED rasvetu je jednokratna investicija koja donosi značajne uštede na duži rok, jer LED sijalice troše znatno manje energije i traju mnogo duže od konvencionalnih sijalica.

Postajanje svesti o malim, ali stalnim potrošačima energije je prvi korak ka značajnim uštedama.

U vreme kada cene rastu, a novi tarifni modeli kažnjavaju prekomernu potrošnju, svaka promena navike je važna. Isključivanje uređaja iz utičnice, popravka slavine i racionalnije korišćenje aparata ne zahtevaju veća odricanja, piše Mirror.

Ova jednostavna prilagođavanja ne samo da mogu značajno smanjiti vaše račune i uštedeti vaš kućni budžet, već predstavljaju i odgovoran odnos prema energiji i životnoj sredini.

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