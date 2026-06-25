Pored toga što je pristupačna i praktična, lako se uklapa i u piknike ili takozvane "grickalice bez mnogo truda", ali mnogi ljudi imaju isti problem - dan nakon kupovine salata uvene i gubi svežinu.

Iako se ovo često pripisuje "lošoj sreći", stručnjaci objašnjavaju da je razlog mnogo jednostavniji.

Zelena salata ima veoma visok sadržaj vode i izuzetno tanku zaštitnu strukturu u poređenju sa drugim povrćem, što je čini podložnijom bakterijama i brzom kvarenju.

Dok ambalaža u prodavnicama pomaže u sprečavanju oštećenja tokom transporta, ona takođe može da zadržava vlagu, što stvara idealne uslove za kvarenje, pa čak i razvoj buđi.

Savet stručnjaka. Ako želite da zelena salata ostane sveža što je duže moguće, kulinarska autorka i osnivačica Live Simply, Kristin Mar, ističe da je rešenje iznenađujuće jednostavno, običan papirni ubrus, piše Express.

"Peškir će apsorbovati višak vlage, što sprečava da se listovi previše pokvase i postanu sluzavi i pokvare", objašnjava ona.

Naime, višak vlage je najčešći razlog brzog kvarenja. Pošto se zelena salata uglavnom sastoji od vode, ona sama "oslobađa" vlagu, a u zatvorenom pakovanju se zadržava i ubrzava truljenje.

Plastika dodatno može pomoći protiv mehaničkih oštećenja listova, ali takođe sprečava isparavanje vlage, stvarajući vlažno okruženje pogodno za bakterije i buđ.

Zato se papirni ubrus pokazao kao jednostavno, ali efikasno rešenje: apsorbuje višak tečnosti i održava suvoću oko listova, čime se produžava svežina salate do nedelju ili dve.

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Kako pravilno čuvati zelenu salatu Postupak je veoma jednostavan i ne traje duže od nekoliko minuta. Najbolje je odvojiti listove od glave i čuvati ih u posudi, idealno staklenoj, mada će poslužiti i plastična posuda ili kesa za hranu. Zatim se preko salate stavlja papirni ubrus, a može se dodati i jedan odozgo da apsorbuje dodatnu vlagu.

Poklopac ne mora biti potpuno hermetički zatvoren, jer blaga cirkulacija vazduha pomaže u isparavanju viška vode.

Ako se koristi kesa, preporučuje se da je ostavite blago otvorenu. Salata se tada najbolje čuva u frižideru. U takvim uslovima može ostati hrskava najmanje nedelju dana, a često i duže.

Ako pripremate gotovu salatu, preporučljivo je da sastojke poput paradajza i krastavaca držite odvojeno jer oni oslobađaju dodatnu vlagu i ubrzavaju kvarenje listova.

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