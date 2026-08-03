Tajna urednog i čistog prostora krije se u nekoliko jednostavnih navika koje se ponavljaju iz meseca u mesec. Stručnjaci za organizaciju doma ovaj pristup nazivaju cikličnim održavanjem, jer sprečava gomilanje prljavštine, produžava vek trajanja nameštaja i kućnih aparata i olakšava svakodnevne obaveze.

Ako ove poslove obavljate redovno, izbeći ćete naporno generalno spremanje i vaš dom će uvek izgledati uredno, piše Stil

1. Ispraznite frižider i bacite hranu kojoj je istekao rok

Jednom mesečno pregledajte sve namirnice, otvorene tegle, sosove i ostatke hrane. Obrišite police i proverite šta zaista imate u frižideru. Tako ćete smanjiti bacanje hrane i osloboditi prostor za sveže namirnice.

2. Sredite kuhinjske ormariće

Pregledajte zalihe brašna, testenine, pirinča, začina, čaja i konzervirane hrane. Bacite proizvode kojima je istekao rok i reorganizujte police kako biste izbegli kupovinu onoga što već imate.

3. Operite prozore sa unutrašnje strane

Na staklu se vremenom skupljaju prašina, masnoća i nečistoće koje često nisu odmah vidljive. Čisti prozori propuštaju više prirodne svetlosti i čine prostor svetlijim i prijatnijim.

4. Očistite aspirator i filtere

Masnoća se svakodnevno taloži na aspiratoru i filterima, što smanjuje njihovu efikasnost. Redovno čišćenje poboljšava rad uređaja i uklanja neprijatne mirise iz kuhinje.

5. Uklonite prašinu sa skrivenih mesta

Ne zaboravite prostor ispod kreveta, iza ormara, ispod sofe i na visokim policama. Upravo na tim mestima nakuplja se najveća količina prašine koja može uticati na kvalitet vazduha u domu.

6. Proverite kućnu apoteku

Pregledajte lekove i uklonite one kojima je istekao rok trajanja. Istovremeno proverite da li vam nedostaju osnovni preparati za prvu pomoć.

7. Operite zavese, ćebad i drugi tekstil

Zavese, prekrivači, jastuci i dekorativni tekstil skupljaju prašinu, alergene i mirise. Redovno pranje doprinosi svežijem vazduhu i zdravijem okruženju.

8. Rešite se nepotrebnih stvari

Jednom mesečno pregledajte fioke, police i ormare. Odložite ili poklonite stvari koje više ne koristite i oslobodite prostor u domu.

9. Pregledajte slavine i cevi

Čak i najmanje curenje može povećati potrošnju vode i dovesti do ozbiljnijih kvarova. Redovna kontrola slavina, sifona i odvoda može sprečiti skupe popravke.

10. Održavajte kućne aparate

Mašina za veš, mašina za sudove, klima uređaj i usisivač zahtevaju redovno čišćenje filtera, gumenih zaptivki i ventilacionih otvora. Tako će raditi efikasnije, duže trajati i pomoći da vazduh u domu ostane čistiji.

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Zašto iskusne domaćice imaju manje posla?

Najveća razlika nije u tome koliko vremena provode čisteći, već u tome što ne dozvoljavaju da se obaveze nagomilaju. Redovno obavljanje ovih deset mesečnih poslova sprečava nakupljanje prljavštine, olakšava održavanje doma i štedi vreme tokom cele godine.

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