Tokom vrelih letnjih dana deserti bez pečenja postaju omiljeni izbor jer se pripremaju brzo i bez dodatnog zagrevanja kuhinje. Ova sladoled torta sa breskvama pravi se za svega nekoliko minuta, ne zahteva mikser, a osvaja laganom, kremastom teksturom i osvežavajućim ukusom. Savršena je za porodična okupljanja, goste ili kada poželite jednostavnu letnju poslasticu,piše bella.
Sastojci
Za pripremu ove torte biće vam potrebno:
- 180 ml soka od breskve
- 2 pakovanja piškota
- 250 g sladoleda od vanile
- 125 g svežih breskvi, isečenih na kockice
- 250 g sladoleda po izboru
- sveže breskve, borovnice i jagode za dekoraciju
Priprema
Prvi sloj
Sipajte sok od breskve u pliću posudu. Piškote kratko umočite u sok, pa ih poređajte na dno kalupa ili pleha kako biste dobili ravnomeran prvi sloj.
Prvi fil
Sladoled od vanile ostavite nekoliko minuta na sobnoj temperaturi da omekša. Dodajte iseckane breskve i pažljivo promešajte špatulom dok se sastojci ne sjedine.
Ravnomerno rasporedite fil preko sloja piškota.
Drugi sloj
Preko fila poređajte još jedan red piškota prethodno nakvašenih u soku od breskve. Nije potrebno da budu potpuno zbijene.
Završni sloj
Omekšajte drugi sladoled po izboru i premažite ga preko piškota u ravnomernom sloju.
Tortu stavite u zamrzivač na najmanje nekoliko sati kako bi se potpuno stegla.
Dekoracija
Neposredno pre služenja ukrasite tortu svežim breskvama, borovnicama i jagodama. Poslužite dobro rashlađenu kako bi zadržala kremastu teksturu i osvežavajući ukus.
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Zašto je ova torta idealna za leto?
Ova torta bez pečenja osvaja jednostavnom pripremom i bogatim ukusom. Kremasti sladoled, sočne breskve i mekane piškote stvaraju savršenu kombinaciju koja osvežava i tokom najtoplijih dana.
Pošto ne zahteva pečenje, odličan je izbor kada želite brz desert za porodični ručak, goste ili proslavu. Uz minimalan trud dobićete poslasticu koja izgleda atraktivno i nestaje sa stola za nekoliko minuta.
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