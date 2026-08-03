Tokom vrelih letnjih dana deserti bez pečenja postaju omiljeni izbor jer se pripremaju brzo i bez dodatnog zagrevanja kuhinje. Ova sladoled torta sa breskvama pravi se za svega nekoliko minuta, ne zahteva mikser, a osvaja laganom, kremastom teksturom i osvežavajućim ukusom. Savršena je za porodična okupljanja, goste ili kada poželite jednostavnu letnju poslasticu,piše bella.

Sastojci

Za pripremu ove torte biće vam potrebno:

180 ml soka od breskve

2 pakovanja piškota

250 g sladoleda od vanile

125 g svežih breskvi, isečenih na kockice

250 g sladoleda po izboru

sveže breskve, borovnice i jagode za dekoraciju

Priprema

Prvi sloj

Sipajte sok od breskve u pliću posudu. Piškote kratko umočite u sok, pa ih poređajte na dno kalupa ili pleha kako biste dobili ravnomeran prvi sloj.

Prvi fil

Sladoled od vanile ostavite nekoliko minuta na sobnoj temperaturi da omekša. Dodajte iseckane breskve i pažljivo promešajte špatulom dok se sastojci ne sjedine.

Ravnomerno rasporedite fil preko sloja piškota.

Drugi sloj

Preko fila poređajte još jedan red piškota prethodno nakvašenih u soku od breskve. Nije potrebno da budu potpuno zbijene.

Završni sloj

Omekšajte drugi sladoled po izboru i premažite ga preko piškota u ravnomernom sloju.

Tortu stavite u zamrzivač na najmanje nekoliko sati kako bi se potpuno stegla.

Dekoracija

Neposredno pre služenja ukrasite tortu svežim breskvama, borovnicama i jagodama. Poslužite dobro rashlađenu kako bi zadržala kremastu teksturu i osvežavajući ukus.

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Zašto je ova torta idealna za leto?

Ova torta bez pečenja osvaja jednostavnom pripremom i bogatim ukusom. Kremasti sladoled, sočne breskve i mekane piškote stvaraju savršenu kombinaciju koja osvežava i tokom najtoplijih dana.

Pošto ne zahteva pečenje, odličan je izbor kada želite brz desert za porodični ručak, goste ili proslavu. Uz minimalan trud dobićete poslasticu koja izgleda atraktivno i nestaje sa stola za nekoliko minuta.

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