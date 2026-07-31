Njihova strast su stari radio-aparati i gramofoni, uređaji koji su nekada bili nezaobilazan deo svakog doma, a danas najčešće završavaju na buvljim pijacama, tavanima ili u podrumima.

Ljubav prema kolekcionarstvu Dušan Drndarević nasledio je od svog oca, a iz hobija je nastala kolekcija koja danas privlači pažnju ljubitelja tehnike, istorije i nostalgije.

Radio-aparati koji su nekada vredeli bogatstvo

U vreme kada nije bilo interneta ni televizije u svakom domu, radio je bio glavni izvor informacija i zabave. Nekada su ovi uređaji predstavljali pravo bogatstvo, dok se danas mnogi mogu kupiti za svega nekoliko stotina dinara ili dobiti na poklon.

"Trenutno se kod nas nalazi oko deset radio "lampaša", jedna onako lepa zbirka od kojih smo većinu kupovali po buvljacima, radio aparati koje je već neko bacio ili u njihovom prostoru nisu našli mesto, ili su možda zamenili moderniji uređaji. Mi smo došli na ideju tih meseci za vreme pandemije da napravimo izložbu "radio ne radio, svira mi radio", gde smo izložili našu malu kolekciju starih radio stanica iz kojih se i dalje čuje zvuk i krčanje frekfencija, čuvenih u narodu "lampaša", da taj zvuk nije izumreo"- rekao je za RINU, Dušan Drndarević kolekcionar ovih neobičnih stvari.

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U kolekciji se nalazi i radio proizveden 1947. godine

Među brojnim uređajima posebno mesto zauzimaju retki primerci koji danas imaju veliku kolekcionarsku vrednost.

"Meni nekako najdraži aparat je "Kosmaj 49" koji je proizveden u beogradskoj fabrici Nikola Tesla iz 1947. godine uz licencu stranih kompanija, ali to je jedan aparat koji se prvi proizvodio u Srbiji i vodi se kao uređaj domaće proizvodnje. Takođe u svojoj kolekciji jedan radio prijemnik makrke "Tesla" bele boje, za koje sam čuo da je proizveden u limitiranoj seriji od pedesetak primeraka koji ima znatno veću vrednost u odnosnu za koju sam ga pazario, i nažalost zbog starosti nismo uspeli da očitamo broj modela"- kazao je Drndarević.

Cilj je da uređaji ne budu zaboravljeni

Kako se ljudi sve češće odlučuju da tokom renoviranja ili selidbe izbace stare radio-aparate i gramofone, ovakvi primerci neretko završavaju na otpadu ili buvljim pijacama. Za porodicu Drndarević to predstavlja priliku da ih sačuvaju, obnove i predstave novim generacijama.

"Želimo da posetiocima vratimo sećanje na po njima u neka lepša vremena bezbrižnija, a i naučimo neke nove generacije kako je to nekada funkcionisalo jer zaista deca koja dolaze kod nas u đačkim eksurzijama ne znaju kako su radile ni audio kasete, a kamoli kad je radio gramofon i jedino su imali susret preko serija ili filmova" - zaključio je mladi Drndarević.

Njihova kolekcija danas nije samo skup starih uređaja, već svojevrsna riznica uspomena koja čuva sećanje na vreme kada se porodica okupljala oko radija, a zvuk krčanja frekvencija bio je uvod u vesti, muziku i omiljene emisije.

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