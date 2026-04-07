Savremeni kućni uređaji nam definitivno olakšavaju svakodnevicu, ali još uvek nisu savršene mašine. I dalje mogu da predstavljaju ozbiljan rizik, naročito ako se ne koriste ili održavaju pravilno.



U tim slučajevima rad aparata može da se završi po zlu, a sve je još gore ako u tom trenutku niste u blizini. Na primer, preopteretite veš-mašinu, pukne kaiš i dok se vratite kući, u kupatilu je uveliko poplava, koja traje ko zna koliko.



Jedno od najvažnijih pravila bezbednosti doma glasi: nikada ne ostavljajte određene aparate bez nadzora dok rade ili čak dok su uključeni u struju.



Mašine za sušenje veša su među najčešćim uzročnicima požara u domaćinstvima, sa skoro 15.000 ozbiljnih incidenata godišnje u Sjedinjenim Američkim Državama, prema Nacionalnoj asocijaciji za zaštitu od požara (NFPA). Stručnjaci preporučuju da se sušilica za veš uključuje samo dok ste kod kuće i možete da je nadgledate.



Osim toga, redovno čišćenje filtera za vlakna i dubinsko čišćenje bar jednom godišnje su ključni za bezbednost.



Takođe, važno je proveriti materijal odvodne cevi. Plastične ili aluminijumske harmonika-cevi mogu da skupljaju vlakna u naborima, što povećava rizik od požara. Ako vaša sušilica koristi ima takvu odvodnu cev, stručnjaci preporučuju da je zamenite metalnim, glatkim kanalima, kroz koje vazduh može nesmetano da izlazi.



Kuvanje je uključeno u gotovo polovinu svih kućnih požara u SAD, što ga čini najopasnijim segmentom, prema Nacionalnoj asocijaciji za zaštitu od požara (NFPA).



– Glavni uzrok požara pri kuvanju je nepažnja, ostavljanje hrane bez nadzora – objašnjava Suzan Mekelvi, menadžerka komunikacija u NFPA.



Nikol Papantoniju iz Instituta za kuhinjske aparate i laboratoriju za kuvanje dodaje da je važno da aparati budu čisti jer višak masnoće ili mrvice mogu da izazovu požar ili dim. Takođe, male aparate poput mini-pekara i er frajera najbolje je isključiti iz struje nakon upotrebe, kako bi se izbegle nepravilnosti u električnim instalacijama.



Iako je to ređe slučaj nego s mašinama za sušenje, i mašine za pranje veša mogu da dovedu do opasnosti. Najveći rizik od nepažnje je pucanje creva ili kvar vodovodne instalacije, što može da izazove ozbiljna oštećenja.



Kerolin Forte, izvršna direktorka amerikčog Instituta za kućnu negu i čišćenje, preporučuje zamenu standardnih gumiranih creva čeličnim.



– Ja uvek zatvaram ventil za vodu nakon upotrebe mašine, što je najbolja zaštita od curenja – dodaje Forte.



Prenosive grejalice su povezane sa prosečno 1.600 požara i 70 smrtnih slučajeva godišnje u SAD, prema Komisiji za bezbednost potrošačkih proizvoda. Nikako ih ne ostavljajte uključene kada niste kod kuće i ne koristite ih dok spavate.



– Uputstva proizvođača često savetuju da se grejalica isključi iz struje kada se ne koristi ili kada napuštate prostoriju – napominje Džoel Hok iz kompanije UL Solutions, piše Espreso.



Iako ne deluju kao veliki faktor rizika u domaćinstvu, čak i mašine za sudove mogu izazvati požar ili poplavu.



– Ranije sam uključivala mašinu noću, ali sada to više ne radim – priznaje Kerolin Forte jer, osim što postoji rizik od požara, najobičniji oštećen ventil ili labava priključna cev mogu da izazovu ozbiljna oštećenja i poplave.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.