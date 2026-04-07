U mnogim receptima se jednostavno pominje brašno, bez ikakvog daljeg objašnjenja, pa nije iznenađujuće što se kućni pekari i poslastičari često pitaju da li greše ako koriste pogrešnu vrstu.

Glavna razlika između glatkog i oštrog brašna nije samo u nazivu, već i u finoći mlevenja, a to se jasno oseća u gotovom rezultatu.

Glatko brašno se finije melje i daje mekšu, ujednačeniju strukturu, zbog čega se najčešće koristi za testa koja treba da budu lagana, glatka i savitljiva.

Oštro brašno se melje nešto krupnije, pa se češće bira kada se želi čvršća struktura, bolja mrvljivost ili stabilnije testo.

Kada koristiti glatko brašno

Glatko brašno je najbolji izbor za većinu mekih i prozračnih kolača, posebno biskvitne torte, mafine, palačinke, pite i kvasna testa koja treba da ostanu savitljiva i mekana. Takođe je odlično za hleb i većinu domaćih peciva jer pomaže u razvoju elastičnog testa.

Za hleb i peciva, glatko brašno je obično prvi izbor kada želite mekšu i prozračniju unutrašnjost. Posebno je dobro za kiflice, lepinje, picu, fokaču i slična testa koja treba lepo da narastu i ostanu mekana.

Takođe je dobar izbor za testo kada želite mekšu teksturu, iako se u nekim receptima kombinuje sa oštrim brašnom upravo iz tog razloga.

Kada koristiti oštro brašno

Integralno brašno se često koristi za kekseve, kiflice, pite i peciva gde želite malo čvršću, mrvičastu teksturu. Zbog toga mnogi ljudi tvrde da su keksevi od integralnog brašna malo "prijatniji za zub" i manje gumeni.

Za neke kekseve i kolače, integralno brašno može pomoći da smesa bude stabilnija, ali rezultat obično ispadne malo manje mekan nego sa običnim brašnom.

Zato se meko brašno često bira za laganije kolače.

Za hleb, integralno brašno se ređe koristi samostalno, ali može biti korisno u kombinaciji sa mekim brašnom, posebno ako želite malo rustičniju teksturu.

Najjednostavnije pravilo

Ako pečete hleb, peciva ili mekane kolače, najčešće ćete posegnuti za mekim brašnom.

Ako pravite kekseve i kolače koji treba da budu mrvičastiji, veća je šansa da će vam integralno brašno bolje odgovarati. A kada ste u nedoumici, kombinacija oba brašna je često najbolji kompromis.

Kolačići

Integralno brašno je često bolji izbor. Kada su u pitanju kolačići, integralno brašno je veoma čest i veoma dobar izbor. Pomaže da kolači budu kompaktniji, mrvičasti i manje "hlebni".

Ako želite klasične domaće kolačiće koji se lepo lome i imaju mrvičastu teksturu, oštro brašno će vam generalno dati bolji rezultat.

Ne postoji univerzalno pravilo kada su u pitanju kolači.

Za fine biskvite, kiflice, lagane kolače i mafine, obično je bolji izbor jer daje mekšu i prozračniju strukturu. Za kolače, voćne pite i neke starinske kolače, oštro brašno može biti korisnije.

Zato mnogi domaći recepti koriste kombinaciju mekog i oštrog brašna. To je zapravo veoma praktično rešenje jer kombinuje mekoću običnog i stabilnost oštrog brašna.

Peciva i hleb

Meko obično preuzima vođstvo. Za peciva i hleb, meko brašno se najčešće koristi jer omogućava bolji razvoj testa, elastičnost i mekšu strukturu nakon pečenja.

Ako želite fine kiflice, lepinje, domaći hleb ili kvasno testo za picu, glatko brašno će biti sigurniji izbor.

Oštro brašno se može koristiti kao dodatak u ovim receptima, ali retko kao jedino brašno, posebno ako želite prozračno i meko testo.

U većini kućnih recepata, razlika neće biti katastrofalna ako zamenite jedno drugim, ali rezultat i dalje može biti drugačiji, piše tportal.

Kolač može ispasti malo gušći, kolačići manje mrvljivi, a hleb manje mekan. Ako nemate brašno koje je potrebno u receptu, najbolja opcija je da kombinujete ono što imate i prilagodite svoja očekivanja. Ukratko: izaberite obično brašno kada želite mekoću, prozračnost i elastičnost, a oštro kada želite hrskavost, čvršću strukturu i mrvljiviji rezultat.

