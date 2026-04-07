Ima iste efekte na nivo energije, ali bez potencijalnih posledica.

Napitak od cikorije

Reč je o zameni za kafu poznata je vekovima. Smatra se da je prvi put ušla u upotrebu u Francuskoj početkom XIX veka kada su zbog nestašice kafe, ljudi počeli da dodaju mleveni koren cikorije u topli napitak.

Cikorija sadrži biljna vlakna koja pomažu održanju zdravog mikorbioma u organima za varenje (inulin) i pomaže u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi, prenosi buro247.rs

Reč je o mediteranskoj biljci koja je bogata mineralima, poput cinka, magnezijuma, mangana, kalcijuma, kalijuma, kao i vitaminima A, B6, C, E, K. Vekovima je poznata po tome što blagotvorno deluje na zdravlje. Obično se dodaje u salate. Njeno lišće možete pripremati isto kao i spanać. Koren se najčešće melje i konzumira kao zamena za kafu.

Veruje se da je ova biljka dobra za naše srce jer smanjuje nivo lošeg holesterola u krvi. On je jedan od glavnih krivaca za aterosklerozu i visok krvni pritisak, pa samim tim i za infarkt i šlog.

Njeni moćni sastojci mogu pomoći u sprečavanju stvaranja tromba. Brojne studije kažu i da ima antikancerogeno dejstvo jer usporava rast tumora, ali i deluje preventivno, recimo, kod kancera dojke i debelog creva.

Takođe, cikorija se od davnina smatra odličnom za bol kod artritisa jer ima antizapaljensko dejstvo. Stoga pomaže i kod bolova u mišićima, pišu na sajtu Organicfacts.net.

Jača imunitet

Ako ste često bolešljivi, cikorija može biti pravi izbor jer je idealan buster za imunitet. Ona suzbija mnoge opasne bakterije. Bogata je i elementima koji se ponašaju kao moćni antioksidanti i izbacuju slobodne radikale iz našeg tela. Tim oslobađanjem od štetnih čestica smanjuje se rizik od mnogih bolesti.

Ublažava stres

Zahvaljujući njenim sedativnim svojstvima, uz cikoriju ćete znatno smanjiti anksioznost, razbistrićete um, osloboditi se stresa i svih opasnosti koje on nosi. Neke studije su pokazale da ekstrakti korena cikorije mogu pomoći i kod nesanice. To doprinosi činjenici da je cikorija najzdravija zamena za jutarnju kafu.

A kad se već oslobodite napetosti i dobro naspavate, na dobrom ste putu da vas zaobiđu i srčani problemi, hormonski disbalans, prerano starenje.

Ovaj tekst ima informativni karakter i nije stručno lekarsko mišljenje. U vezi sa zdravljem i brigom o zdravlju, konsultovati se sa svojim lekarom.

