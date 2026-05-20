To znači da su poslodavci sada u obavezi da svojim zaposlenima koji rade na teškim i po život opasnim radnim mestima ubuduće godinu staža zaračunavaju 14, 15, 16 ili 18 meseci u zavisnosti od težine posla kojim se bave, piše Politika.



Najveće promene oko budućeg obračuna radnog staža odnosi se na zaposlene koji rade na visokim pećima – u crnoj metalurgiji, topioničare, kao i rukovaoce rashladnog sistema i energetike, gde će se ubuduće 12 meseci obračunavati kao 16 meseci staža.



Novim propisima obuhvaćeni su i radnici na visini. Reč je o potpuno novoj kategoriji koja će obuhvatati radnike na alpinističkom užetu. Njima se, zbog specifičnog rizika, svaka godina rada računa kao godinu i četiri meseca staža.



Kada je reč o hemijskoj industriji beneficije važe za vatrogasce u petrohemiji, dok je u termoelektranama dodat rad na poslovima odsumporavanja. U energetici i održavanje opreme precizirana su radna mesta sa uvećanim stažom, i to da se 12 meseci rada računa kao 14 meseci staža.



Značajne izmene uvedene su i u zdravstvu, posebno u oblasti hitne medicinske pomoći. Novi pravilnik predviđa da se lekarima na terenu i u transportu 12 meseci rada računa kao 15 meseci, medicinskim tehničarima i vozačima saniteta kao 14 meseci.



Ovim preciziranjem radnih mesta, država nastoji da pravednije vrednuje rad u industrijama koje su stub privrede, ali i u javnim službama koje zahtevaju maksimalnu psihofizičku spremnost.



Beneficirani radni staž u pojedinim slučajevima omogućava radnicima da se penzionišu i pre 50. godine života. Beneficije se, inače, odnose na rudare u jamskim uslovima, policiju, Žandarmeriju, specijalne i interventne jedinice, mašinovođe i osoblje u vuči vozova, profesionalne vojnike, pilote, balerine...



Kada je reč o broju penzionera sa benifeciranim radnim stažom, on se povećava iz godinu u godinu, pa poslednji podaci Fonda PIO iz 2024. godine pokazuju da ih je tada bilo 171.156, uključujući sve kategorije penzionera, što je 13,3 odsto svih penzionera u Srbiji te godine.



