Zbog svoje estetske vrednosti, dugovečnosti i prilagodljivosti, petunija s razlogom ima status jedne od najpopularnijih letnjih cvetnica.

Ova biljka, poreklom iz Južne Amerike, s pravom se smatra jednom od najpopularnijih letnjih biljaka na svetu. Pripada porodici pasuljica (Solanaceae), što je čini srodnom paradajzu, krompiru i duvanu, od čijeg brazilskog imena "petun" i potiče njeno ime.

Iako su je evropski botaničari u početku klasifikovali kao ružan korov, kao rezultat vekovne hibridizacije, petunije su sada neizostavan element prelepih pejzaža, piše Elle Decor.

Cvetanje i svestrana upotreba Glavni razlog velike popularnosti petunija je njihov izuzetno dug period cvetanja, koji traje od kasnog proleća do prvih jesenjih mrazeva.

Odlikuju se izuzetno širokom paletom boja: od nežnih pastelnih nijansi i bele, preko jarko ružičastih i crvenih, do dubokih ljubičastih, plavih, pa čak i gotovo crnih tonova.

Moderne sorte su dostupne i sa atraktivnim šarama poput pruga, tačaka ili kontrastnih ivica, a neke od njih, posebno svetlije boje, emituju prijatan, slatki miris uveče.

Pročitajte OVDE koji je to najotporniji cvet u prirodi.

Petunije su izuzetno prilagodljive i svestrane.

U zavisnosti od sorte, mogu se koristiti kao šareni pokrivač tla u cvetnim gredicama, saditi u balkonskim sanducima ili kao dominantne biljke u visećim korpama. Uslovi uzgoja i pravilna nega Iako se smatraju relativno nezahtevnim, petunijama je potrebno nekoliko osnovnih uslova za bujan rast i obilno cvetanje.

Najvažniji preduslov je lokacija sa najmanje šest sati direktne sunčeve svetlosti dnevno. U hladu će biljka slabije rasti, formirajući izdužene i tanke stabljike sa znatno manjim brojem cvetova. Zemljište mora biti dobro drenirano i umereno plodno, jer zadržavanje vode oko korena može brzo dovesti do truljenja korena.

Prilikom sadnje, bilo da se koristi kupljena sadnica ili se gaji iz semena, važno je sačekati da prođe opasnost od mraza. Petunije zahtevaju veliku količinu hranljivih materija, pa im je potrebno redovno prihranjivanje. Preporučuje se upotreba tečnog đubriva bogatog fosforom i kalijumom svakih deset do četrnaest dana.

Biljke u kontejnerima zahtevaju češće zalivanje, ponekad i svakodnevno tokom najviših letnjih temperatura. Važno je zalivati direktno po zemljištu, izbegavajući kvašenje cvetova i listova kako bi se sprečio razvoj gljivičnih bolesti.

Jedan od ključnih postupaka održavanja je redovno uklanjanje uvelog cvetova, što podstiče biljku da usmeri svoju energiju na formiranje novih pupoljaka umesto na stvaranje semena. Ako biljka postane izdužena i drvenasta sredinom leta, preporučuje se orezivanje za oko trećinu kako bi se podstaklo novo grananje i obnovilo cvetanje.

Izazovi u gajenju petunija Uprkos otpornosti na visoke temperature, petunije imaju i određene slabosti. Njihovi nežni, levkasti cvetovi su osetljivi na jake vetrove i obilne kiše, što ih lako može oštetiti. Sorte sa velikim cvetovima (Grandiflora) su posebno podložne oštećenjima od vlage, dok su one sa malim cvetovima (Multiflora) nešto otpornije.

Takođe ih mogu napasti lisne uši i puževi. Njihovi listovi i stabljike su prekriveni finim, lepljivim dlačicama koje, iako služe kao prirodna odbrana od nekih insekata.

lako skupljaju prašinu i prljavštinu. Iako pripadaju porodici pčelinjaka, koja takođe sadrži neke otrovne vrste, petunije se generalno smatraju netoksičnim za kućne ljubimce poput pasa i mačaka. Zanimljiva je činjenica da su im semena izuzetno sitna, gotovo kao prašina, i da im je potrebna svetlost da bi proklijala, piše Net.hr

Stoga se prilikom setve ne prekrivaju zemljom, već se samo lagano utiskuju u površinu supstrata. Uz pravilnu negu, ova biljka pruža bujnost boja tokom cele sezone, potvrđujući svoju ulogu nezaobilaznog ukrasa svake bašte i balkona.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.