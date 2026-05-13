Bogata vitaminima, mineralima i vlaknima, ova voćka vekovima se koristi kao prirodni saveznik organizma, a stručnjaci ističu da posebno prija kada se jede ujutru na prazan stomak.



Urme su poznate po tome što povoljno utiču na varenje, nivo energije i rad srca, a često se preporučuju i osobama koje imaju anemiju ili probleme sa holesterolom. Upravo zbog bogatog sastava mnogi ih nazivaju prirodnom apotekom.



Posebno se izdvajaju po visokom sadržaju magnezijuma i kalijuma. Magnezijum doprinosi normalnom funkcionisanju organizma i smanjenju umora, dok kalijum može pomoći kod problema sa varenjem i nadraženom sluzokožom. Redovna konzumacija urmi pogoduje i crevnoj flori, naročito nakon terapije antibioticima ili perioda pojačanog stresa.



Njihov prirodni šećer organizmu daje energiju bez naglih oscilacija, zbog čega mnogi biraju upravo urme kao zdraviju zamenu za industrijske slatkiše.



Posebno zanimljivo jeste da se urme često preporučuju i trudnicama pred porođaj. Prema iskustvima babica i pojedinim istraživanjima, žene koje poslednjih nedelja trudnoće svakodnevno jedu urme lakše podnose kontrakcije, a sam porođaj može biti kraći i mirniji. Zato se trudnicama često savetuje unos od šest do sedam urmi dnevno tokom poslednjeg meseca trudnoće.



Kada se pojedu na prazan stomak, urme mogu pomoći radu creva, ublažiti osećaj gladi i podići energiju već na početku dana. Dovoljno je pojesti jednu do tri urme pre jutarnje kafe kako bi organizam dobio prirodan izvor šećera i vlakana.



Postoji i stari domaći recept za jačanje srca pomoću urmi. Nekoliko urmi sa košticama potrebno je potopiti u čašu vode tokom noći. Ujutru se koštice uklanjaju, a plodovi zajedno sa vodom blendiraju dok se ne dobije gust napitak koji se pije tokom dana u manjim gutljajima.



Istraživanja su pokazala da redovna konzumacija urmi može povoljno uticati i na nivo lošeg holesterola u krvi. Sistematska analiza objavljena u stručnom časopisu Nutrients bavila se uticajem urmi na lipidni profil i nivo šećera u krvi, a rezultati ukazuju na moguće pozitivne efekte ove voćke.



Iako su veoma slatke, urme mogu pomoći i pri mršavljenju. Zbog visokog sadržaja vlakana brzo stvaraju osećaj sitosti i smanjuju potrebu za grickalicama između obroka. Nutricionisti često preporučuju da se umesto čokoladice pojedu dve urme uz šaku badema, jer takva užina može zasititi organizam i smanjiti unos nepotrebnih kalorija.



Ipak, sa urmama ne treba preterivati. Osobe koje imaju dijabetes trebalo bi da ih konzumiraju umereno i uz savet lekara, dok oni koji imaju osetljiva creva ili problem sa nadimanjem treba postepeno da ih uvode u ishranu. Takođe, kod kupovine suvih urmi važno je proveriti deklaraciju, jer neke vrste mogu sadržati sulfite kao konzervans.



Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.



