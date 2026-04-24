Ispovesti

Od neuspeha do penzije u ranim tridesetim - kako je mladi bračni par promenio život

Godinama su Kristi Šen i njen suprug Brajs Leung pokušavali da kupe sopstveni stan, verujući da je to najsigurniji put ka stabilnosti.

Autor:  Nina Stojanović
24.04.2026.15:40
0
Uspešan trik koji hleb održava mekim nekoliko dana 
Shutterstock
 Uspešan trik koji hleb održava mekim nekoliko dana 
Prethodna vest
Ne bacajte novac na prečišćivače - ove 3 biljke rade isti posao
Shutterstock
 Ne bacajte novac na prečišćivače - ove 3 biljke rade isti posao
Sledeća vest

Iako su radili u IT sektoru i imali dobre plate, tržište nekretnina u Torontu stalno im je izmicalo.

„Očajnički smo pokušavali da kupimo kuću“, rekla je Šen.

Odrasla u siromaštvu, smatrala je da je ulaganje u nekretnine sigurnije od berze.

„Moj način razmišljanja bio je: ‘Berza je strašna.’ Svi nam govore, posebno roditelji, da su nekretnine sigurne.“

Međutim, uprkos štednji, nisu uspevali da sustignu rast cena.

„Imala sam osećaj da svaki put kada uštedimo novac, to nema nikakvog smisla. Cene stanova su samo nastavile da rastu“, rekla je ona.

Pokušavali su i biznis – ali bez uspeha

U potrazi za dodatnim prihodima okušali su se i u preduzetništvu, ali ni tu nisu imali sreće.

Pokrenuli su softverski biznis, pokušali prodaju na Amazonu, radili na različitim idejama – ali ništa nije uspelo.

„Pokušali smo mnogo različitih poslovnih ideja“, rekla je Šen.
„Bilo je mnogo padova, iznova i iznova.“

Kako objašnjava, preduzetništvo je zahtevalo mnogo više nego što su očekivali.

„Kada ste preduzetnik, morate da budete i marketar, da rešavate tehničke probleme, da se povezujete sa ljudima i sarađujete.“

Preokret koji im je promenio život

Umesto komplikovanih pokušaja zarade, odlučili su da primene jednostavniji pristup – agresivnu štednju i ulaganje.

Otkrili su FIRE koncept (finansijska nezavisnost i rana penzija) i počeli da ulažu u indeksne fondove.

„FIRE je jedina stvar koja je zaista uspela“, rekao je Leung.
„To je zapravo samo razumevanje kako funkcioniše matematika – ako uštedite određeni iznos, gotovi ste.“

Štednja kao ključ

Par je počeo da štedi i do 70 odsto svojih prihoda, fokusirajući se na kontrolu najvećih troškova – stanovanja, prevoza i hrane.

Njihov cilj bio je jasan: da uštede oko milion dolara, što je bilo dovoljno da pokriju njihove godišnje troškove.

Rano su napustili posao

Nakon nekoliko godina discipline, 2015. godine dostigli su cilj i dali otkaz. Imali su samo 31 i 32 godine. Od tada žive od ulaganja i putuju svetom.

Zašto je ovaj model uspeo

Za razliku od biznisa i nekretnina, ovaj pristup im je bio predvidljiv i pod kontrolom.

„To je jedina stvar koja dosledno funkcioniše jer ne zavisi od tržišta ili sreće“, rekao je Leung.

„Preduzetništvo zahteva mnogo faktora koji nisu pod vašom kontrolom.“

Na kraju, sve se svodi na lične odluke.

„Možete da promenite način na koji trošite i način na koji investirate“, zaključio je za Businessinsider

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
bračni par biznis nekretnine

Komentari (0)

Vremenska prognoza

Najnovije

Najčitanije

5H

Ne bacajte novac na prečišćivače - ove 3 biljke rade isti posao

9H

Od neuspeha do penzije u ranim tridesetim - kako je mladi bračni par promenio život

11H

Uspešan trik koji hleb održava mekim nekoliko dana 

12H

Očistite drvenu ogradu za deset minuta - rešite se algi i mahovine

14H

Porudžbina sa Temua ga skupo koštala - penzioner završio na sudu

1D

Zaboravite na sirće - neočekivani saveznik iz frižidera ukloniće rđu sa radijatora začas

1D

Nutricionisti nakon 40. godine preporučuju - navedene namirnice su neophodne za snagu i vitalnost 

1D

Namirnica od 50 dinara koju svi ignorišu - čisti creva i jetru dok spavate 

1D

Zašto su jagode toliko zdrave? Ovo su tri ključna razloga

1D

Napravite lazanje koje poznata kuvarica usavršava već 50 godina

Vidi sve

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,4 117,76
USD USD 99,7 100,0 100,3
CAD CAD 72,99 73,21 73,43
AUD AUD 71,35 71,57 71,78
GBP GBP 134,64 135,04 135,45
CHF CHF 127,69 128,07 128,46

