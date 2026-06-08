Stručnjaci ističu da su upravo topli dani i stabilne temperature razlog zbog kog određene povrtarske biljke u junu napreduju bolje nego u aprilu ili maju. Potrebno je samo da odaberete vrste koje vole letnje uslove i brzo sazrevaju.



Ako još niste popunili svoju baštu ili želite dodatni rod, ovih sedam vrsta povrća možete bez problema da posejete tokom juna.

Šargarepa

Šargarepa se može sejati početkom juna, a najbolje uspeva u rastresitom zemljištu bez kamenja.



Seme se polaže plitko, na dubinu od oko pola centimetra, dok biljke kasnije treba prorediti kako bi imale dovoljno prostora za razvoj korena.



Važno je održavati zemljište umereno vlažnim, naročito tokom toplih dana. Manje sorte šargarepe obično brže sazrevaju i daju odlične rezultate tokom leta.

Krastavac

Krastavci obožavaju toplotu i spadaju među najbrže rastuće povrtarske kulture.



Seme se seje direktno u zemlju, na dubinu od oko dva i po centimetra. Biljkama je potrebno dovoljno prostora i redovno zalivanje.



Ako gajite sorte penjačice, postavite oslonac ili mrežu kako bi plodovi bili zdraviji i lakši za berbu.

Boranija

Boranija važi za jednu od najjednostavnijih kultura za uzgoj iz semena.



Može se sejati tokom celog juna, a prve mahune stižu za svega dva meseca. Potrebno joj je sunčano mesto i redovno zalivanje, posebno tokom cvetanja i formiranja plodova.



Redovna berba podstiče biljku da stvara nove mahune.

Rotkvice

Ako želite brz rezultat, rotkvice su odličan izbor.





Od setve do berbe često prođe manje od mesec dana, pa su idealne za nestrpljive baštovane.



Seme se seje plitko, a zemljište treba održavati ravnomerno vlažnim kako koren ne bi postao drvenast ili previše ljut.

Cvekla

Cvekla je zahvalna kultura jer se koriste i koren i mladi listovi.



Seme se može sejati tokom čitavog juna, a biljke vole redovno zalivanje koje omogućava formiranje sočnih i ukusnih korenova.



Mladi listovi cvekle odlični su za salate i variva.

Blitva

Blitva je jedna od najotpornijih biljaka za letnju baštu.



Dobro podnosi visoke temperature, a često nastavlja da daje rod sve do jeseni.



Njene šarene drške dodatno ukrašavaju baštu, dok se listovi mogu brati sukcesivno tokom cele sezone.

Tikvice

Tkvice su među najrodnijim letnjim kulturama. Dovoljna je jedna biljka da tokom sezone obezbedi veliki broj plodova.



Seme se polaže na dubinu od oko dva i po centimetra, a biljkama treba obezbediti dovoljno prostora za razvoj.



Najukusnije su kada se beru dok su još mlade i nežne.

Zašto je jun idealan za setvu?

Toplo zemljište omogućava brže klijanje semena, dok duži dani i više sunčeve svetlosti podstiču intenzivan rast biljaka. Zbog toga mnoge kulture posejane u junu često niču brže i razvijaju se uspešnije nego one posejane rano u proleće.



Ako ste mislili da ste propustili sezonu sadnje, dobra vest je da vaša bašta još uvek može da bude puna svežeg domaćeg povrća.



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