Moja penzija

Vučić najavio veliku pomoć za penzionere - objavljeni detalji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je pripremu novog paketa mera namenjenog penzionerima, poručujući da će država nastojati da poboljša njihov životni standard kroz konkretnu i veću finansijsku podršku.

 
Autor:  Dubravka Jovanović
08.06.2026.13:00
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Vučić najavio veliku pomoć za penzionere - objavljeni detalji
Foto: Ljupco Smokovski / Shutterstock.com
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On je tokom obraćanja na šestoj izbornoj sednici Skupštine PUPS-a istakao da cilj mera nije jednokratna ili simbolična pomoć, već dugoročnije unapređenje životnih uslova najstarijih građana.

"Da svaki čovek može da priušti lek"

Vučić je naglasio da država želi da obezbedi pristup osnovnim životnim potrebama, pre svega lekovima.

"Želim da budem siguran da će svaki čovek moći da priušti lek koji mu je potreban i da niko zbog toga neće da trpi ili strada", rekao je predsednik.

Dodao je da je cilj da penzioneri mogu da provode svoje godine dostojanstveno, u krugu porodice i bez egzistencijalnih briga.

Paket mera koji dolazi krajem juna

Prema njegovim rečima, novi paket mera biće predstavljen krajem juna, najverovatnije 27. ili 28. juna u Beogradu.

"Pripremamo jedan veliki paket i verujem da ćemo ga tada predstaviti. Uveren sam da će građani biti veoma zadovoljni", poručio je Vučić, prenosi Blic.

"Nije reč o 1.000 ili 2.000 dinara"

Predsednik je naglasio da pomoć neće biti simbolična, već znatno konkretnija.

"Ne govorimo o paketu u kojem će neko dobiti hiljadu ili dve hiljade dinara. Reč je o značajno većim iznosima", istakao je.

Prema njegovim rečima, cilj je da se efekti osete ne samo kratkoročno, već i dugoročno na životni standard penzionera.

Očekivanja pred objavu mera

Najavljeni paket mera, koji bi trebalo da bude detaljno predstavljen krajem juna, već sada izaziva veliko interesovanje javnosti, posebno među penzionerima koji očekuju konkretne finansijske olakšice i podršku države.

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