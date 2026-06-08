Treba proveriti - neregulisana obaveza prema PIO fondu može komplikovati odlazak u penziju

Po pravilu, osiguranje po članu 15 traje sve dok se rešenjem ne utvrdi njegov prestanak. Prestanak može nastupiti na zahtev samog osiguranika, ali i po službenoj dužnosti, u situacijama kada osoba zasnuje radni odnos i ponovo uđe u obavezno osiguranje.



Takođe, prestanak osiguranja može biti utvrđen i zbog neredovnog plaćanja doprinosa.



"Ukoliko doprinos nije plaćen u roku od šest meseci od dana dospelosti, svojstvo osiguranika prestaje po službenoj dužnosti, i to sa poslednjim danom za koji je doprinos uredno plaćen. To u praksi znači da, čak i ako osoba nije formalno podnela zahtev za odjavu, osiguranje ne mora trajati neograničeno niti automatski generisati dug nakon prestanka plaćanja, već prestaje pod zakonski definisanim uslovima", kažu u PIO fondu, piše mondo.



Ipak, uvek se preporučuje da osiguranici proverе svoj status u PIO fondu kako bi izbegli eventualne nejasnoće u vezi sa stažom i eventualnim obavezama pred odlazak u penziju.



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