Kisela voda nije toliko štetna koliko se misli

Poslednjih godina gazirana voda postala je omiljeni napitak onih koji žele osveženje bez šećera i dodatnih kalorija. U moru zaslađenih sokova i energetskih pića, deluje kao zdravija alternativa, ali dilema i dalje postoji – da li mehurići i blaga kiselost mogu imati negativne posledice po organizam?

Stručnjaci ističu da je odgovor složeniji nego što se misli i da gazirana voda u većini slučajeva nije štetna, ali postoje nijanse koje treba razumeti.

Uticaj na zube: Da li zaista oštećuje gleđ?

Jedna od najčešćih briga odnosi se na zubnu gleđ. Pošto sadrži ugljenu kiselinu, gazirana voda može imati blagi erozivni efekat. Ipak, istraživanja pokazuju da je taj efekat minimalan, naročito u poređenju sa zaslađenim gaziranim napicima koji sadrže dodatne kiseline i šećer.

Stomatolozi savetuju da se gazirana voda pije uz obrok ili da se nakon konzumacije usta isperu običnom vodom, čime se dodatno smanjuje potencijalni rizik.

Ima uticaj na varenje i budi osećaj sitosti

Zanimljivo je da gazirana voda može imati i određene benefite za digestivni sistem. Studije pokazuju da može poboljšati sposobnost gutanja, posebno kod starijih osoba ili onih sa poteškoćama u toj oblasti.

Takođe može doprineti dužem osećaju sitosti jer usporava pražnjenje želuca. Ipak, stručnjaci napominju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se ovi efekti preciznije definisali.

Razbijaje mitova o tome da kisela voda uništava kosti i srce

Dugo se verovalo da gazirana pića utiču na smanjenje gustine kostiju, ali ta tvrdnja se odnosi pre svega na napitke koji sadrže fosfornu kiselinu. Obična gazirana voda nema takav efekat. Naprotiv, prirodne mineralne gazirane vode, koje sadrže kalcijum i magnezijum, mogu doprineti zdravlju kostiju.

Nova istraživanja ukazuju i na potencijalne koristi za kardiovaskularni sistem. Studija iz 2023. godine sugeriše da gazirana voda može povećati protok krvi u određenim arterijama, ali stručnjaci naglašavaju da su ti rezultati preliminarni i da je potrebno više dokaza.



