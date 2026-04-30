Kisela voda nije toliko štetna koliko se misli

Odgovor je mnogo složeniji nego što mislite.

Autor:  Nina Stojanović
30.04.2026.13:50
Kuvarica otkriva trik od 60 sekundi za najbolji sendvič ikada
Foto: Shutterstock | Shutterstock
 Kuvarica otkriva trik od 60 sekundi za najbolji sendvič ikada
Prethodna vest

Poslednjih godina gazirana voda postala je omiljeni napitak onih koji žele osveženje bez šećera i dodatnih kalorija. U moru zaslađenih sokova i energetskih pića, deluje kao zdravija alternativa, ali dilema i dalje postoji – da li mehurići i blaga kiselost mogu imati negativne posledice po organizam?

Stručnjaci ističu da je odgovor složeniji nego što se misli i da gazirana voda u većini slučajeva nije štetna, ali postoje nijanse koje treba razumeti.

Uticaj na zube: Da li zaista oštećuje gleđ?

Jedna od najčešćih briga odnosi se na zubnu gleđ. Pošto sadrži ugljenu kiselinu, gazirana voda može imati blagi erozivni efekat. Ipak, istraživanja pokazuju da je taj efekat minimalan, naročito u poređenju sa zaslađenim gaziranim napicima koji sadrže dodatne kiseline i šećer.

Stomatolozi savetuju da se gazirana voda pije uz obrok ili da se nakon konzumacije usta isperu običnom vodom, čime se dodatno smanjuje potencijalni rizik.

Ima uticaj na varenje i budi osećaj sitosti

Zanimljivo je da gazirana voda može imati i određene benefite za digestivni sistem. Studije pokazuju da može poboljšati sposobnost gutanja, posebno kod starijih osoba ili onih sa poteškoćama u toj oblasti.

Takođe može doprineti dužem osećaju sitosti jer usporava pražnjenje želuca. Ipak, stručnjaci napominju da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se ovi efekti preciznije definisali.

Razbijaje mitova o tome da kisela voda uništava kosti i srce

Dugo se verovalo da gazirana pića utiču na smanjenje gustine kostiju, ali ta tvrdnja se odnosi pre svega na napitke koji sadrže fosfornu kiselinu. Obična gazirana voda nema takav efekat. Naprotiv, prirodne mineralne gazirane vode, koje sadrže kalcijum i magnezijum, mogu doprineti zdravlju kostiju.

Nova istraživanja ukazuju i na potencijalne koristi za kardiovaskularni sistem. Studija iz 2023. godine sugeriše da gazirana voda može povećati protok krvi u određenim arterijama, ali stručnjaci naglašavaju da su ti rezultati preliminarni i da je potrebno više dokaza.

Povezane vesti

Zašto su jagode toliko zdrave? Ovo su tri ključna razloga
Shutterstock / Yenny Silvia

Zašto su jagode toliko zdrave? Ovo su tri ključna razloga

12:52 | 0
Zaboravite skupe suplemente - ovo povrće pomaže detoksikaciju organizma
Foto: Shutterstock | Shutterstock/TihomirLikov

Zaboravite skupe suplemente - ovo povrće pomaže detoksikaciju organizma

12:25 | 0
Mnogi misle da je nezdrav - mesni proizvod je hranljiviji od puno voća i povrća
Foto: New Africa/Shutterstock

Mnogi misle da je nezdrav - mesni proizvod je hranljiviji od puno voća i povrća

18:02 | 0
Pijete vodu od juče - kada ona postaje potencijalno opasna
Shutterstock

Pijete vodu od juče - kada ona postaje potencijalno opasna

11:58 | 0
Nije za stalno izbegavanje, i beli hleb ima svoje prednosti
Foto: PawelKacperek/Shutterstock

Nije za stalno izbegavanje, i beli hleb ima svoje prednosti

13:10 | 0

Tema dana

Da niko ne ostane gladan - koliko mesa spremiti za Prvi maj
Foto: Shutterstock

Da niko ne ostane gladan - koliko mesa spremiti za Prvi maj

09:59 Tema dana
Prijave za penzionere u toku - evo kako da obezbedite mesto na besplatnom putovanju
Foto: Shutterstock

Prijave za penzionere u toku - evo kako da obezbedite mesto na besplatnom putovanju

09:03 Tema dana
Stiglo 100.000 potvrda za „Svoj na svome“ - evo kada i kako se plaća taksa
Foto: Shutterstock

Stiglo 100.000 potvrda za „Svoj na svome“ - evo kada i kako se plaća taksa

11:28 Tema dana
Roštilj za Prvi maj - dodajte ovaj sastojak mesu, topiće vam se u ustima
Foto: Shutterstock

Roštilj za Prvi maj - dodajte ovaj sastojak mesu, topiće vam se u ustima

10:11 Tema dana
Zaboravite na sirće - neočekivani saveznik iz frižidera ukloniće rđu sa radijatora začas
Foto: Pushkarev Evgeniy/Shutterstock

Zaboravite na sirće - neočekivani saveznik iz frižidera ukloniće rđu sa radijatora začas

09:54 Tema dana
Šta je sve imao i mogao Tito - nadohvat ruke, limuzine, ostrva, avioni...
Foto: Nejc Pintar / Shutterstock.com

Šta je sve imao i mogao Tito - nadohvat ruke, limuzine, ostrva, avioni...

09:23 Tema dana
Vidi sve vesti

Ispovesti

Deka izgubio novčanik, a onda se desilo nešto neočekivano
Foto: Shutterstock | shutterstock

Deka izgubio novčanik, a onda se desilo nešto neočekivano

11:55 Ispovesti
Od neuspeha do penzije u ranim tridesetim - kako je mladi bračni par promenio život

Od neuspeha do penzije u ranim tridesetim - kako je mladi bračni par promenio život

15:40 Ispovesti
Porudžbina sa Temua ga skupo koštala - penzioner završio na sudu
Foto: Shutterstock

Porudžbina sa Temua ga skupo koštala - penzioner završio na sudu

11:11 Ispovesti
Čovek je dobio drugu šansu i uspeo je - kako je 80-godišnjak potpuno promenio život
Foto: BearFotos/Shutterstock

Čovek je dobio drugu šansu i uspeo je - kako je 80-godišnjak potpuno promenio život

14:11 Ispovesti
Radnik dobio otkaz jer je branio prodavnicu od lopova

Radnik dobio otkaz jer je branio prodavnicu od lopova

10:12 Ispovesti
Porodična drama oko nasledstva - unuka izbačena iz testamenta
Shutterstock

Porodična drama oko nasledstva - unuka izbačena iz testamenta

11:55 Ispovesti
Vidi sve vesti

Moj hobi

Prirodni magnet za oprašivače - novi hit u baštama
Foto: Sai Tha/Shutterstock

Prirodni magnet za oprašivače - novi hit u baštama

18:23 Moj hobi
Zaboravite hemiju - ova biljka prirodno tera puževe iz bašte
FOTO: PIXABAY

Zaboravite hemiju - ova biljka prirodno tera puževe iz bašte

14:54 Moj hobi
Raj na malom prostoru - nekoliko ideja da vaš balkon pretvorite u najlepši kutak u domu  
Foto: Shutterstock

Raj na malom prostoru - nekoliko ideja da vaš balkon pretvorite u najlepši kutak u domu  

15:09 Moj hobi
Većina vlasnika čupavih ljubimaca greši - nećete verovati koliko vaš pas ima godina 
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Većina vlasnika čupavih ljubimaca greši - nećete verovati koliko vaš pas ima godina 

09:35 Moj hobi
U 9. deceniji ne staje - sve što proizvede proda za tren, mušterije dolaze i na kućnu adresu

U 9. deceniji ne staje - sve što proizvede proda za tren, mušterije dolaze i na kućnu adresu

10:20 Moj hobi
Ne bacajte novac na prečišćivače - ove 3 biljke rade isti posao
Shutterstock

Ne bacajte novac na prečišćivače - ove 3 biljke rade isti posao

19:55 Moj hobi
Vidi sve vesti

Moja penzija

Važno za penzionere - ovog meseca se pomera isplata penzija (FOTO)
Foto: Shutterstock

Važno za penzionere - ovog meseca se pomera isplata penzija (FOTO)

12:43 Moja penzija
Važna vest za penzionere - poseban fokus na one sa najnižim primanjima

Važna vest za penzionere - poseban fokus na one sa najnižim primanjima

19:26 Moja penzija
Bez dana rada do penzije - pravilo koje malo ko zna u Srbiji
Shutterstock/Aliaksandra Post

Bez dana rada do penzije - pravilo koje malo ko zna u Srbiji

09:44 Moja penzija
Prevara trajala 20 godina - primao penziju pokojne supruge uz lažne potvrde

Prevara trajala 20 godina - primao penziju pokojne supruge uz lažne potvrde

15:09 Moja penzija
U Crnoj Gori produžen radni vek - evo ko mora da radi duže 

U Crnoj Gori produžen radni vek - evo ko mora da radi duže 

18:28 Moja penzija
Suprotne penzione ideje - Nemačka produžava radnik vek do 70, mladi planiraju penziju sa 40

Suprotne penzione ideje - Nemačka produžava radnik vek do 70, mladi planiraju penziju sa 40

13:10 Moja penzija
Vidi sve vesti

Kuća i porodica

Kuvarica otkriva trik od 60 sekundi za najbolji sendvič ikada
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Kuvarica otkriva trik od 60 sekundi za najbolji sendvič ikada

13:01 Kuća i porodica
Tajna savršenog roštilja - evo koliko mesa treba po osobi
Foto: Shutterstock

Tajna savršenog roštilja - evo koliko mesa treba po osobi

16:00 Kuća i porodica
Njegov ručak košta samo 400 dinara - pronašao najbolje ponude i popuste i sve to objavio na TikToku (VIDEO) 
Shutterstock

Njegov ručak košta samo 400 dinara - pronašao najbolje ponude i popuste i sve to objavio na TikToku (VIDEO) 

13:19 Kuća i porodica
Jagode su vam uništile majicu - iskoristite trik koji trajno briše fleke u nekoliko koraka 
Foto: Shutterstock

Jagode su vam uništile majicu - iskoristite trik koji trajno briše fleke u nekoliko koraka 

12:38 Kuća i porodica
Ukusan doručak, spreman za manje od 20 minuta - sočni mafini sa tikvicama
Foto: Elena Shashkina / Shutterstock.com

Ukusan doručak, spreman za manje od 20 minuta - sočni mafini sa tikvicama

11:29 Kuća i porodica
Krpelji ne podnose miris tri biljke - ako ih imate u dvorištu mirni ste 
Foto: Shutterstock | Foto:Shuterstoock

Krpelji ne podnose miris tri biljke - ako ih imate u dvorištu mirni ste 

14:03 Kuća i porodica
Vidi sve vesti

Cene i kupovina

Država uvodi red u cene - evo šta trgovci više neće smeti da rade

Država uvodi red u cene - evo šta trgovci više neće smeti da rade

10:32 Cene i kupovina
Dobra vest za kupce - jagode pojeftinile, stiže i jeftiniji mladi krompir

Dobra vest za kupce - jagode pojeftinile, stiže i jeftiniji mladi krompir

14:43 Cene i kupovina
Deluje sveže, a nije - trikovi proizvođača mlevenog mesa koje kupci ne vide

Deluje sveže, a nije - trikovi proizvođača mlevenog mesa koje kupci ne vide

08:49 Cene i kupovina
Kako da od četiri dana napravite devet - praznici u aprilu idealni za produženi odmor

Kako da od četiri dana napravite devet - praznici u aprilu idealni za produženi odmor

11:11 Cene i kupovina
Bez pauze za praznike - pijace u Beogradu otvorene i za Uskrs
Foto: Sean London/Shutterstock

Bez pauze za praznike - pijace u Beogradu otvorene i za Uskrs

14:59 Cene i kupovina
Hit destinacija u Srbiji - noćenje za samo 10 evra u ovoj banji
Foto:Shutterstock

Hit destinacija u Srbiji - noćenje za samo 10 evra u ovoj banji

11:04 Cene i kupovina
Vidi sve vesti

Zdravlje

Kisela voda nije toliko štetna koliko se misli
Foto: Shutterstock

Kisela voda nije toliko štetna koliko se misli

13:50 Zdravlje
Ne čekajte avgust - ako vidite ovu biljku odmah je uklonite, dok je mlada 
Foto: Shutterstock

Ne čekajte avgust - ako vidite ovu biljku odmah je uklonite, dok je mlada 

13:29 Zdravlje
Muška koža ima „tajno oružje“ protiv starenja
Shutterstock

Muška koža ima „tajno oružje“ protiv starenja

11:27 Zdravlje
Namirnica od 50 dinara koju svi ignorišu - čisti creva i jetru dok spavate 
EPA/Rodrigo Antunes

Namirnica od 50 dinara koju svi ignorišu - čisti creva i jetru dok spavate 

18:43 Zdravlje
Nutricionisti nakon 40. godine preporučuju - navedene namirnice su neophodne za snagu i vitalnost 
Foto: Shutterstock

Nutricionisti nakon 40. godine preporučuju - navedene namirnice su neophodne za snagu i vitalnost 

16:47 Zdravlje
Kako da prepoznate sveže meso? Ovi znakovi su ključni
Foto: Unsplash

Kako da prepoznate sveže meso? Ovi znakovi su ključni

15:37 Zdravlje
Vidi sve vesti
Ostale vesti

Problem sa grejanjem? Evo zašto vaši radijatori ne rade punom snagom
Foto: Shutterstock

Problem sa grejanjem? Evo zašto vaši radijatori ne rade punom snagom

Oglasio se Batut - situacija sa gripom u Srbiji postaje ozbiljna, raste broj obolelih
Foto:Shutterstock

Oglasio se Batut - situacija sa gripom u Srbiji postaje ozbiljna, raste broj obolelih

Dobra dela činio je tajno - pola Srba slavi, a pola ide na slavu, danas slavimo Svetog Nikolu
Foto: Shutterstock/Mita Stock Images

Dobra dela činio je tajno - pola Srba slavi, a pola ide na slavu, danas slavimo Svetog Nikolu

Mladić iz Srbije primao očevu penziju, pa nakon punoletstva otvorio račun – sledio se
Foto: Pixabay

Mladić iz Srbije primao očevu penziju, pa nakon punoletstva otvorio račun – sledio se

Praznična misija ALTA Banke: novogodišnji pokloni za decu u Beloj Crkvi
Foto: Promo Alta

Praznična misija ALTA Banke: novogodišnji pokloni za decu u Beloj Crkvi