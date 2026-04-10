Prema rang listi 100 najhranjivijih namirnica na svetu, svinjska mast je zauzela osmo mesto, pobedivši grašak, crveni kupus, paradajz, zelenu salatu, pomorandže i slatki krompir.

Na globalnoj rang listi najhranjivijih namirnica, svinjska mast je osvojila impresivnih 73 od 100, prenosi Express.

Ovo ju je rangiralo iznad 92 druge namirnice, uključujući, iznenađujuće, skušu. Svinjska mast je bogata vitaminima i mineralima B grupe i sadrži visok udeo nezasićenih masti, koje su zdravije od onih u jagnjetini i govedini.

Svinjska mast sadrži mononezasićene masti poput oleinske kiseline, poznate iz maslinovog ulja, koje pozitivno utiču na kardiovaskularno zdravlje. Iako sadrži zasićene masti, one su sasvim prihvatljive u umerenim količinama.

Mediteranska ishrana, koja se reklamira kao izuzetno zdrava, često uključuje svinjetinu i proizvode od svinjskog mesa, što je u skladu sa nutritivnim svojstvima masti.

Međutim, važno je napomenuti da nutritivna vrednost masti zavisi od načina na koji se svinje uzgajaju.

Prema Surrey Live-u, svinje koje se drže napolju i uzgajaju na pašnjacima proizvode mast koja je bogata vitaminima rastvorljivim u mastima, kao što je vitamin D.

Postoji i razlika između sirove i prerađene masti. Sirova mast je mast dobijena direktno od svinje i obično se ne koristi direktno u jelima osim u kobasicama i receptima za mleveno meso.

Prerađena mast se topi i cedi, glatka je i stabilna i može se koristiti kao puter, ulje ili masti za kuvanje i pečenje.

Iako mast može biti iznenađenje, riba takođe dominira listom najhranjivijih namirnica. Okeanski grgeč, poznat i kao kamena riba, zauzeo je prvo mesto među ribama sa 89 od 100 poena. 100 grama ove dubokomorske ribe sadrži samo 79 kalorija i obezbeđuje oko 20 grama proteina sa niskim sadržajem zasićenih masti.

Prvih 20 namirnica su: bademi, čerimoja, okeanski grgeč, pljosnata riba, čia seme, seme bundeve, blitva, mast, listovi cvekle, šampinjoni, sušeni peršun, ljuspice celera, potočarka, mandarine, zeleni grašak, štuka, aljaski bakalar, mladi luk, crveni kupus, a prvih 20 zaključuje još jedna riba, pacifički bakalar.

