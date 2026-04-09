U svetu wellness napitaka, nova inspiracija smaragdne boje postepeno osvaja scenu, pravo iz skandinavskih šuma. A biljka koja je glavni sastojak raste na svakom koraku i u Srbiji. Nordijski latte donosi dašak svežine u svet u kom je nekada dominirala matcha.



A šta je nordijski latte?



Nordijski latte se poslednjih meseci pojavio kao napitak koji morate probati. Poreklom sa severa, ovaj tamnozeleni napitak kao da u sebi nosi živu energiju skandinavskog pejzaža.



Nastao u duhu švedske kulture sporog i minimalističkog načina života, nordijski latte crpi svoj identitet iz jedne biljke sa brojnim koristima - koprive.



Sveprisutna u švedskim ruralnim krajevima, kopriva je deo i kulinarskog nasleđa i tradicionalnog znanja, baš kao i kod nas.



I tamo se koristi u prolećnim čorbicama i domaćim čajevima, cenjena zbog svog autentičnog karaktera i prirodnog ukusa. Nordijski latte reinterpretira tu tradiciju kroz savremenu estetiku, pretvarajući koprivu u fini, gotovo baršunasti prah koji se zatim meša sa toplim mlekom ili biljnim napicima.



Na nepcima doživljaj podseća na vrt nakon kiše, na biljnu svežinu izbalansiranu kremastim, mlečnim bogatstvom. Više od običnog napitka, nordijski latte zapravo oličava skandinavski način života, gde minimalizam i blagostanje koegzistiraju u savršenoj harmoniji.



Koje su prednosti nordijskog latte napitka od koprive



Među napicima koji spajaju lepotu i prirodu, nordijski latte otkriva dobro čuvanu tajnu – neočekivane vrline koprive, koja je ključni sastojak. Iza njenog skromnog izgleda krije se bogatstvo esencijalnih minerala, poput gvožđa, kalcijuma i magnezijuma, koji doprinose zdravom imunitetu. Takođe je poznata po sadržaju vitamina, naročito A i C, koji doprinose prirodno blistavom tenu i osećaju unutrašnje svežine.



Kopriva je dobro poznata i kao detoks biljka, posebno za bubrege. Bogata je flavonoidima (molekulima koji štite od oksidativnog stresa), što je značajno za vidno čistiju kožu otporniju na prevremeno starenje, piše Vogue France.



U nordijskoj tradiciji kopriva se često povezuje sa opštim balansom, tj. obnovljenom harmonijom između tela i okruženja. Nordijski latte preuzima to nasleđe i prevodi ga u moderan napitak koji je istovremeno i užitak i korist. Više od trenda, ovaj napitak slavi skandinavski način života sa jedinstvenim holističkim benefitima.



