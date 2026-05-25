Alchajmerova bolest i drugi oblici demencije često se zamišljaju kao nagli prelom u kognitivnom stanju, ali naučna istraživanja pokazuju da je proces mnogo suptilniji i dugotrajniji. Promene u mozgu mogu da počnu i više od decenije pre prvih očiglednih problema sa pamćenjem.

U tom periodu nema jasnih simptoma zaborava, ali se pojavljuju sitni signali u ponašanju, telu i svakodnevnom funkcionisanju. Iako nijedan od njih sam po sebi ne znači da će se bolest sigurno razviti, njihova kombinacija može biti razlog za dodatnu lekarsku procenu.

Pročitajte OVDE kako mozak možete održati mladim i usporiti njegovo starenje kroz zabavne aktivnosti i izazove koji podstiču mentalne funkcije bez osećaja napornog rada.

Stručnjaci sve više istražuju ove rane promene sa ciljem da se demencija otkrije što ranije, a neki od takvih skrivenih znakova mogu biti:

Loše upravljanje finansijama

Jedan od prvih neočekivanih znakova može biti promena u načinu rukovanja novcem.

Istraživanja su pokazala da ljudi kod kojih se kasnije razvije demencija mogu već oko šest godina pre dijagnoze da počinju da kasne sa plaćanjem računa, da donose rizičnije finansijske odluke ili da postaju podložniji prevarama. Često se dešava i da pacijenti menjaju dugogodišnje navike štednje, piše RT Balkan.

Gubitak težine

Nenamerni i postepeni gubitak težine može biti još jedan rani signal. Iako se često povezuje sa drugim bolestima, kod demencije je važan obrazac - ne toliko sama težina, koliko njen kontinuirani pad. Taj proces može početi i deset godina pre dijagnoze, a ubrzati se u nekoliko godina koje joj prethode.

Mogući razlozi uključuju smanjen apetit, manju energiju za pripremu hrane, ali i hormonske promene koje utiču i na mozak i na metabolizam.

Suptilne promene u govoru

Promene u govoru mogu biti jedan od ranijih kognitivnih tragova. Istraživanja pokazuju da se oko sedam godina pre dijagnoze mogu uočiti promene u složenosti govora. Rečenice postaju kraće, jednostavnije i "telegrafske", a često se izostavljaju reči poput veznika.

Takođe, opisivanje situacija postaje manje precizno - umesto konkretnih pojmova, sve češće se koriste opšte reči, što ukazuje na suptilno slabljenje jezičke sposobnosti.

Smanjenje čula mirisa

Postepeno slabljenje mirisa može biti još jedan od indirektnih znakova rizika. Iako na njega mogu uticati starenje, virusi ili lekovi, studije pokazuju da se kod nekih ljudi sa kasnijom dijagnozom Alchajmerove bolesti ovaj pad javlja ranije.

Istraživanja su čak pokazala da svaki pad rezultata na testovima mirisa može biti povezan sa većim rizikom od razvoja bolesti u budućnosti. Mogući mehanizam uključuje promene u imunološkom sistemu mozga koji počinje da narušava neuronske veze važne za obradu mirisa.

Značajne promene raspoloženja

Promene u emocionalnom stanju mogu prethoditi kognitivnim simptomima. Apatija, razdražljivost, anksioznost, impulsivnost ili depresivno raspoloženje mogu se javiti godinama pre dijagnoze. Često se u tom periodu ovi simptomi pogrešno tumače kao samostalni psihološki problemi.

Istraživanja pokazuju da više od polovine ljudi u ranoj fazi razvoja demencije razvije bar jedan simptom iz ove grupe, što ukazuje na vezu između emocionalnih promena i ranog kognitivnog pada.

Šta pacijenti i porodice mogu da urade

Iako nijedan od ovih znakova sam po sebi ne znači da će se demencija sigurno razviti, njihovo praćenje može pomoći u ranijem otkrivanju problema.

Održavanje zdravih navika - uravnotežena ishrana, redovno kretanje, kvalitetan san, upravljanje stresom i socijalna aktivnost - može pozitivno uticati na zdravlje mozga. Posebno je važno kontrolisati faktore rizika kao što su visok krvni pritisak i bolesti srca.

Ukoliko se primete promene u ponašanju, memoriji ili svakodnevnom funkcionisanju, preporučuje se razgovor sa lekarom radi dalje procene i eventualnih testiranja. Rano otkrivanje otvara više mogućnosti za praćenje i usporavanje toka bolesti, prenosi "Nešnal džiografik".

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

