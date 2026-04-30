Mimi Morli, profesionalna kuvarica deli svoje trikove za pretvaranje običnog toplog sendviča u jelo restoranskog kvaliteta.

Ključ je u pripremi hleba, izboru sira i neočekivanom završnom koraku koji obezbeđuje maksimalnu hrskavost.

Prema njenim rečima, temelj savršenog sendviča je hleb čvrste teksture, poput kiselog testa.

Unutrašnjost treba obilno namazati neslanim puterom, a za sir preporučuje samo ekstra zreli čedar.

"Mnogi ljudi izbegavaju najoštrijeg čedara jer misle da je previše intenzivan, ali kada se otopi, taj oštar ukus postaje dubok i puterast", ​​objašnjava Morli.

Sir treba izrendati, a ne iseći na kriške, da bi se ravnomerno otopio. Pre pečenja preporučuje se dodavanje sveže mlevenog crnog bibera direktno u sir i veoma tanak sloj karamelizovanog čatnija od luka. Ali prava promena dolazi prilikom mazanja spoljašnjosti hleba.

Umesto putera, Morli koristi majonez.

"Majonez ima veći sadržaj ulja, lakše se maže i sporije i kontrolisanije razvija boju, što rezultira ravnomernom zlatnom koricom od ivice do ivice", ističe ona, piše Ekspres.

Tajna je u poslednjem minutu pečenja. Pravi trik za eliminisanje vlage je u završnim fazama pripreme.

Nakon što ste ispržali sendvič u tiganju sa debelim dnom na srednjoj vatri sa čvrstim pritiskom, dolazi ključni korak.

Morli preporučuje da gotov sendvič stavite u fritezu na vrući vazduh na samo jedan minut.

"Ovo će izvući svu preostalu vlagu i dati spoljašnjosti tu pravu, profesionalnu 'hrskavost'", savetuje ona.

Ovaj jednostavan korak sprečava da hleb postane gnjecav nakon što ga izvadite iz tiganja, što je najčešći problem sa domaćim hlebom.

Kombinacija kvalitetnog hleba, ekstra zrelog sira, majoneza umesto putera i završne obrade u fritezi garantuje sendvič koji je hrskav spolja, a savršeno kremast iznutra.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.