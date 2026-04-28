Ako ste ljubitelj tikvica, a malo bi da promenite i da ne spremate samo musaku ili njihovu pohovanu varijantu, evo predloga kako možete da ih uvedete u okviru doručka i večere.
Sastojci:
- 300 g brašna
- jedan prašak za pecivo
- pola kašičice soli
- mleveni crni biber po ukusu
- 180 g rendanog kačkavalja
- 250 g rendanih tikvica
- 40 g sitno seckanog crnog luka
- 220 ml mleka
- 2 velika jajeta
Priprema:
Zagrejte rernu na 200 stepeni. Za to vreme u posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo, so i biber. Potom dodajte sir i promešajte lepo da se sve sjedini, piše Superžena.
U drugoj posudi pomešajte rendane tikvice, luk, mleko i jaja.
"Vlažne" sastojke dodajte suvim sastojcima i mešajte dok se sve ne sjedini.
Smesu raspodelite u kalupe za mafine, pa ih pecite od 13 do 17 minuta. Boja treba da bude zlatna sa primesama braon boje, a čačkalica kojom probodete mafin čista.
Izvadite iz rerne i ostavite da se ohladi.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
