Ako ste ljubitelj tikvica, a malo bi da promenite i da ne spremate samo musaku ili njihovu pohovanu varijantu, evo predloga kako možete da ih uvedete u okviru doručka i večere.

Sastojci:

- 300 g brašna

- jedan prašak za pecivo

- pola kašičice soli

- mleveni crni biber po ukusu

- 180 g rendanog kačkavalja

- 250 g rendanih tikvica

- 40 g sitno seckanog crnog luka

- 220 ml mleka

- 2 velika jajeta

Priprema:

Zagrejte rernu na 200 stepeni. Za to vreme u posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo, so i biber. Potom dodajte sir i promešajte lepo da se sve sjedini, piše Superžena.

U drugoj posudi pomešajte rendane tikvice, luk, mleko i jaja.

"Vlažne" sastojke dodajte suvim sastojcima i mešajte dok se sve ne sjedini.

Smesu raspodelite u kalupe za mafine, pa ih pecite od 13 do 17 minuta. Boja treba da bude zlatna sa primesama braon boje, a čačkalica kojom probodete mafin čista.

Izvadite iz rerne i ostavite da se ohladi.

