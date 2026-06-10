Jedna od njih je i manje popularna Gamzigradska banja.

Plan generalne regulacije Gamzigradske banje donosi nove turističke sadržaje i apartmane.

Geografija

Gamzigradska banja se nalazi u istočnoj Srbiji, blizu Zaječara i nudí pristupačne mogućnosti smeštaja.

Ova banja leži na 160 m nadmorske visine u meandarskoj dolini donjeg toka Crnog Timoka, na samim njegovim obalama, nedaleko od magistralnog puta Zaječar – Paraćin, kojim se ostvaruje dobra saobraćajna veza u svim pravcima.

Banja je pogodna i za ljubitelje prirode i aktivnog odmora, jer obiluje brojnim pešačkim stazama.

Cene smeštaja

Pored stacionara, smeštaj je dostupan i u privatnim vilama i apartmanima koji nude povoljnije cene van glavne sezone.

Cene smeštaja se kreću od 1.500 dinara za noćenje za dvoje, što je manje nego u nekim poznatijim banjama Srbije.

Specijalna bolnica odobrava posebne popuste i pogodnosti za korisnike Penzionerskih kartica Fonda PIO (npr. povoljniji pansioni sa lečenjem)

Lečenje u Gamzigradskoj banji

U ovoj srpskoj banji postoji više izvora termomineralnih voda, koje se ubrajaju u zemnoalkalne – hiperterme, odnosno akroterme. Izgradnja i uređenje kupatila počela je davne 1920. godine. Godine 1978. izgrađena je i otpočela da radi moderna Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad" na samoj obali Crnog Timoka, na prirodnim izvorima termomineralne vode čija je temperatura 42º C sa dubine od 303 m, piše Espreso.

Specijalna bolnica je specijalizovana za rehabilitaciju oboljenja perifernih krvnih sudova (organski poremećaji arterijskih krvnih sudova, funkcionalni poremećaji arterijskih krvnih sudova, oboljenja perifernih venskih krvnih sudova, oboljenja limfnog sistema) i vibracionu bolest.

Takođe vrši opštu rehabilitaciju (bolesti vezivnog tkiva, zglobni oblici reumatizma, vanzglkobni obllici reumatizma, ortopedske bolesti i posttraumatska stanja, anomalije dečjeg uzrasta, neurološka oboljenja, ginekološka oboljenja).



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