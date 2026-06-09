Sladoled od banane osvojio je mnoge ljubitelje zdravih poslastica, kako zbog svog bogatog ukusa, tako i zbog jednostavne i brze pripreme. Oni koji ga redovno prave ističu da je ključ savršenog rezultata u izboru banana. Što su zrelije i imaju više tamnih tačkica na kori, to će sladoled biti slađi, kremastiji i punijeg ukusa.

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Zato nemojte bacati prezrele banane – umesto toga, oljuštite ih, isecite na komade i stavite u zamrzivač. Upravo takve banane predstavljaju idealnu osnovu za ovaj jednostavan, a veoma ukusan domaći sladoled, piše Blic.

Uz minimalan trud i svega nekoliko minuta pripreme, dobićete kremast i osvežavajući desert koji će oduševiti najmlađe, dok će odrasli bez razmišljanja posegnuti za još jednom porcijom. Jednostavan, ukusan i prirodno sladak, ovaj sladoled od banane lako će postati jedan od omiljenih letnjih recepata u vašem domu.

Recept za sladoled od banane

Potrebno je:

3 do 4 zrele banane

2 do 3 kašike mleka po želji (kravlje ili biljno)

Priprema:

Oljuštite banane i isecite ih na kolutiće, pa ih rasporedite u posudu ili kesu za zamrzavanje. Ostavite ih u zamrzivaču najmanje četiri sata, a za najbolji rezultat preko noći, kako bi se potpuno zaledile. Zamrznute banane potom ubacite u blender ili secko i počnite sa blendanjem. Ne brinite ako smesa u početku deluje mrvičasto – nastavite da miksate dok ne počne da poprima kremastu teksturu.

Po potrebi dodajte nekoliko kašika mleka kako biste dobili glatku i svilenkastu smesu, vodeći računa da ne preterate sa tečnošću kako sladoled ne bi postao previše redak. Kada postigne gustu i kremastu konzistenciju, spreman je za serviranje. Možete ga poslužiti odmah kao mekani ledeni krem ili ga vratiti u zamrzivač na još jedan do dva sata ukoliko više volite čvršću, klasičnu teksturu sladoleda.

Male tajne za još bolji ukus

Iako je osnovna verzija odlična sama po sebi, uz nekoliko dodataka dobićete potpuno nove ukuse. Ne ustručavajte se da bananama dodate:

Kašiku kakao praha za čokoladnu verziju

Kašiku putera od kikirikija

Sveže jagode ili maline

Kokosovo brašno

Sitno seckane orahe, bademe ili lešnike

Komadiće tamne čokolade

Zašto je ovaj sladoled toliko popularan

Ovaj desert osvojio je društvene mreže jer je:

Prirodno sladak i bez dodatog šećera

Gotov za svega nekoliko minuta

Pogodan za decu

Ne sadrži konzervanse ni veštačke dodatke

Lako se prilagođava različitim ukusima

Mnogi nutricionisti ističu da zamrznuta banana zbog svoje prirodno kremaste teksture može da zameni klasičan sladoled, a pritom sadrži vlakna, kalijum i prirodne šećere koji daju slatkoću bez dodatog šećera.

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